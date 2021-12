Tigers-Topskorer Jesper Olofsson – Langnaus Wunderstürmer: Der Millionenvertrag lockt Er trifft und trifft und trifft – Jesper Olofsson könnte als erster Profi auf Schweizer Eis in diesem Jahrtausend die 40-Tore-Marke knacken. Zum Grossverdiener wird er sowieso. Philipp Rindlisbacher

Gewohntes Bild: Langnaus Topskorer Jesper Olofsson bejubelt einen Treffer. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Sein grösster Erfolg? «Vater geworden zu sein.» So erzählt das Jesper Olofsson, was einiges über Langnaus Spektakelstürmer aussagt. Der Schwede ist ein Familienmensch, den Wechsel von Bern ins Emmental forcierte er nicht zuletzt deshalb, weil er die beiden Töchter nicht schon wieder aus ihrem Umfeld reissen wollte, sie in derselben Schule bleiben konnten.

Sein grösster Erfolg auf dem Eis? Diesen könnte er im Frühling realisieren – und die Qualifikation als bester Skorer der National League beenden. Nach 29 von 52 Runden führt Olofsson die Wertung mit 41 Punkten an. Vor allem seine 21 Tore sind ein fabelhafter Wert. Trifft er weiterhin derart regelmässig, löst er Michel Riesen als besten Torschützen in diesem Jahrtausend ab. 2006/07 totalisierte der Lysser Scharfschütze in Davoser Diensten 37 Treffer.