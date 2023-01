Tigers-Verteidiger Miro Zryd – Langnaus Spieler mit der imaginären Fussfessel In Zug fehlte ihm das Vertrauen, beim SCB war er nicht mehr erwünscht. Nun gehört der 28-Jährige zu den Leistungsträgern in Langnau – dafür musste er sein Spiel verändern. Marco Oppliger

Die SCL Tigers schätzen Miro Zryd. Jüngst wurde der Vertrag mit dem Verteidiger verlängert. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Einst hat Miro Zryd mit dem Gedanken gespielt, Medizin zu studieren. Er musste diesen aber verwerfen, weil sich das Studium neben der Eishockeykarriere nicht an der Fernuniversität realisieren liess. Also griff er zu Plan B, der ihn jüngst zum Bachelor in Betriebswirtschaft geführt hat.