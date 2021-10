Wie weiter bei den SCL Tigers? – Langnaus Goalie ist gereizt – und nicht mehr ganz so begehrt Ivars Punnenovs hat auf einmal einen ernst zu nehmenden Konkurrenten. Ob er im Emmental bleibt, ist ungewiss. Er gilt als Wunschkandidat, aber nicht um jeden Preis. Philipp Rindlisbacher

Nachdenklich: Goalie Ivars Punnenovs hat in Langnau schon unbeschwertere Zeiten erlebt. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Am Ende wirkten alle Langnauer angesäuert. Ivars Punnenovs war es schon vor dem Spiel gewesen. Letzten Freitag gegen Gottéron (1:3) stand der Goalie nicht auf dem Eis, sondern an der Bande. Er war Ersatz, was so gar nicht zum Selbstverständnis des teaminternen Bestverdieners passt, der in den letzten Saisons Langnaus wichtigster Spieler gewesen war, Avancen aus Bern bekommen und von der NHL geträumt hatte. Zum Einsatz kam Robert Mayer. Er zeigte eine formidable Leistung.

Mayer weilt seit anderthalb Wochen im Emmental. Sein Engagement wurde nötig, weil Punnenovs vom Ellbogen des SCB-Stürmers Cory Conacher am Kopf getroffen worden und k. o. gegangen war – und die anderen Goalies auf diesem Niveau überfordert, verletzt, zu jung oder alles zusammen sind. An Davos ist Mayer bis 2024 gebunden – und doch nicht mehr erwünscht. Er bleibt bis Ende Januar bei den Tigers.