SCL Tigers mit Sorgen – Langnaus bester Verteidiger ist verletzt – kommt ein Ersatz? Vili Saarijärvi kehrt mit einer Blessur am Fuss vom finnischen Nationalteam ins Emmental zurück. Er fällt vorerst aus, weshalb der Club den Ausländermarkt sondieren dürfte. Philipp Rindlisbacher

Lange Gesichter: Vili Saarijärvi (vorne) hat sich in Schweden am Fuss verletzt und fällt aus. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Kopf lüften, Batterien aufladen – Nationalmannschaftspausen haben für jene, die nicht für Landesauswahlen berücksichtigt werden, durchaus etwas Entschleunigendes. Vili Saarijärvi wiederum weilte mit dem finnischen Team in Malmö, wo er etwa beim 6:5-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die Schweiz zum Einsatz kam. Langnaus bester Verteidiger jedoch verletzte sich beim Turnier in Schweden am Fuss, wie gravierend die Blessur ist, werden genauere Abklärungen in den nächsten Tagen zeigen.

Sicher ist: Die nächsten Partien werden die SCL Tigers ohne den 25-Jährigen (32 Skorerpunkte) auskommen müssen, was vor Beginn des Qualifikationsendspurts gewiss keine gute Nachricht ist. Acht Spiele stehen aus, in denen es für die Emmentaler darum geht, zumindest Rang 12 zu erreichen, welcher das vorzeitige Saisonende inklusive Ligaerhalt bedeuten würde.

Daher wird der Verein nun doch nochmals nach einem weiteren Ausländer Ausschau halten. Bis am Mittwoch können noch Transfers getätigt werden; weil der ganze Lizenzierungsprozess Zeit benötigt, muss sich Leiter Sport Pascal Müller beeilen. Er spricht von einem unangenehmen Szenario, «jetzt bin ich gefordert». Da kaum ansprechende Verteidiger auf dem Markt verfügbar sind, scheint auch ein Zuzug eines Stürmers nicht ausgeschlossen zu sein. Bereits abgesichert haben sich die Langnauer mit dem Schweden David Rautio (37) auf der Goalieposition.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.