Berner Auswanderer in Georgien – Langnauer Sippe gerät in die Wirren von Krieg und Revolution Eine Emmentaler Auswandererfamilie im Südkaukasus: Werner Ryser entwirft im dritten Teil seiner mitreissenden Saga ein opulentes Epos voller Glanz und Schrecken. Beatrice Eichmann

Simon wird Patron eines Landguts in einem georgischen Schwabendorf: Aufnahme von Katharinenfeld (heute Bolnissi) . Foto: PD / Georgia Insight

Was für ein Stoff! Liebe und Ruhm, Aufstände und Kriegsgräuel, Familiengeheimnisse und Bigotterie, Aufstieg und Niedergang in einer Epoche voller Verwerfungen. Und was für ein Land! Eine uralte Kultur, eine Vielfalt von Sprachen und Landschaften in verschiedenen Klimazonen, dazu die geografische Lage zwischen Europa und Asien, welche die Region zur Brücke, zum Einfallstor, zum Durchgangsland bestimmt. Werner Ryser präsentiert mit seiner «Kaukasischen Sinfonie» den dritten Teil seiner Trilogie, der die Romane «Geh, wilder Knochenmann» (2019) und «Die grusinische Braut» (2020) vorangegangen sind. Ein vierter Band – die Fans wirds freuen – ist in Arbeit.