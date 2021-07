Bildungszentrum Emme – Langnau verliert den KV-Standort Jetzt hat es der Gemeinderat schwarz auf weiss: Im Emmental wird kaufmännisches Wissen künftig nur noch in Burgdorf unterrichtet. Susanne Graf

Im Langnauer Berufsschulhaus werden dereinst keine KV-Lernenden mehr ein- und ausgehen. Foto: Christian Pfander

Das Bildungszentrum (BZ) Emme bereitet den Langnauer Politikerinnen und Politikern nicht zum ersten Mal Sorgen. Schon im März 2018 hatte das Parlament eine dringliche Motion aus den Reihen der SP überwiesen, die den Gemeinderat beauftragte, «alles zu unternehmen, um die Schliessung der Abteilung Kaufmännische Schule und Detailhandel in Langnau, beziehungsweise deren Verlegung, zu verhindern.»

Dann hörte man lange nichts mehr. An der letzten Sitzung des Grossen Gemeinderates brachte Salome Maurer (SP) das Thema aber wieder aufs Tapet. In einer Interpellation stellte sie Fragen bezüglich der Zukunft des BZ Emme am Standort Langnau.