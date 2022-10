Zweite Tigers-Niederlage in Folge – Langnau verliert das Spiel und seinen Torhüter Das «Game of the Week» zwischen den SCL Tigers und Rapperswil (3:5) vermag die Fans nicht von den Sitzen zu reissen. Zumindest eine Portion Dramatik liefert dafür Langnau-Goalie Boltshauser. Marco Oppliger

Undankbare Aufgabe: Stéphane Charlin muss nach der ersten Pause Luca Boltshauser im Langnauer Tor ersetzen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Über Sinn und Unsinn von Spielen am Sonntagabend lässt sich streiten. Für die Hardcore-Fans fällt das Verdikt jedoch einigermassen klar aus. In der Langnauer Kurve steht auf einem Transparent: «Sunnti 20:00, ä witere Entscheid ar Basis verbi», derweil die mitgereisten Rapperswiler wegen des Free-TV-Spiels monieren: «Hockey isch im Stadion, nöd am Fernseh!»

Wie spannend der «Tatort» war, entzieht sich dem Betrachter aus bekannten Gründen. Es dürfte aber wenig gebraucht haben, um das TV-Publikum mehr zu fesseln als das Rencontre zwischen den SCL Tigers und den Lakers. Einzig in der Schlussphase und nach dem 3:4-Anschlusstreffer Florent Douays kommen noch etwas Spannung und Emotionen auf. Zumal es sich beim Langnauer um einen vermeintlichen Übeltäter handelt – er checkte Rajan Sataric in der 23. Minute gegen den Kopf, ­kassierte dafür aber nur 2 Minuten.

­Allerdings kommt das Aufbäumen der Tigers zu spät, sie verlieren letztlich 3:5.

Charlin spielt solide, aber…

Immerhin hält das Spiel zumindest für Langnau einen Schock-Moment bereit. Im zweiten Drittel stellt sich Back-up Stéphane Charlin ins Tor. Was ist geschehen? Die Zuschauer rätseln unruhig, ob sich Luca Boltshauser kurz vor der ersten Pause beim 0:1 respektive der versuchten Verhinderung dieses Tores verletzt hat. Langnau gibt zunächst bekannt, dass er sich eine Oberkörper-Blessur zugezogen hat. Nach dem Spiel stellt Trainer Thierry Paterlini jedoch klar, er habe Boltshauser ausgewechselt, weil sich dieser unwohl gefühlt habe.

Nun, Langnau verliert die Partie gewiss nicht wegen Charlin. Ihm gelingt ein insgesamt solider Auftritt. Aber der Romand strahlt verständlicherweise nicht dieselbe Sicherheit aus wie Boltshauser. Hinzu kommt, dass die Tigers den Rapperswilern zu viel Freiraum zugestehen. So wie beim 2:2, als der Ex-Langnauer Yannick-Lennart Albrecht im Slot vergessen geht – 39 Sekunden später kann auch Jordan Schroeder ohne grosse Gegenwehr reüssieren. Das ist der Wendepunkt in dieser Partie, nachdem die SCL Tigers zuvor dank Aleksi Saarela (22.) und Miro Zryd (36.) in Führung gehen konnten.

Derweil die Rapperswiler nach zuletzt drei Niederlagen befreit nach Hause fahren, sind die SCL Tigers nun nach zwei verlorenen Partien wieder gefordert. Allerdings wird die nächste Aufgabe nicht eben einfach: Am Dienstag gastiert Leader Servette in der Ilfishalle.

Die 3 Infos einblenden Jules Sturny Der Tigers-Stürmer wurde nachträglich für das Vortäuschen eines Fouls im Spiel gegen Zug gebüsst – er muss 800 Franken (inkl. Verfahrenskosten) berappen. Keijo Weibel Der Langnau-Flügel hat sich letzten Dienstag gegen Ajoie eine Bauchmuskelverletzung zugezogen. Er dürfte jedoch bereits in ein paar Tagen, spätestens aber nach der Nationalmannschaftspause zurückkehren. Cody Eakin Im dritten Spiel für die SCL Tigers gelingt dem 751-fachen NHL-Spieler der erste Punkt. Er liefert den zweiten Assist zu Saarelas 1:1-Ausgleichstreffer.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers – Rapperswil-Jona 3:5 (0:1, 2:2, 1:2) 4358 Zuschauer Tore: 20. (19:45) Zangger (Lammer, Profico) 0:1. 22. Saarela (Rohrbach, Eakin) 1:1. 36. Zryd (Douay) 2:1. 39. (38:36) Albrecht (Lammer, Cervenka) 2:2. 40. (39:15) Schroeder (Profico, Moy) 2:3. 46. Moy (Albrecht, Cervenka/Ausschluss Pesonen) 2:4. 54. Douay (Lepistö) 3:4. 60. (59:29) Wick (ins leere Tor) 3:5. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. 1-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona. SCL Tigers: Boltshauser (21. Charlin); Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Guggenheim; Cadonau, Erni; Zryd; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Sturny, Schmutz, Douay; Berger, Diem, Salzgeber; Aeschlimann.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.