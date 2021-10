SCL Tigers im emotionalen Rausch – Langnau verblüfft, und ein Schwede zieht alle Blicke auf sich Erstmals seit fast zwei Jahren gelingt den SCL Tigers in einer Doppelrunde das Punktemaximum. Ein Erfolgsfaktor: die Ausländer. Ligatopskorer Jesper Olofsson wird heftig umgarnt. Marco Oppliger

Das Langnauer Juwel: Jesper Olofsson (vorn) ist mit 12 Toren und 11 Assists der stärkste Stürmer der Liga. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der Trainer hiess Heinz Ehlers, die Torschützen unter anderen Julian Schmutz, Claudio Cadonau und Chris DiDomenico. Mitte Januar 2020 gewannen die SCL Tigers zuerst in Lugano 3:1 und bodigten dann zu Hause Zug 5:1. Platz 7 in der Tabelle, 2 Punkte Vorsprung auf den Strich – die Eishockeywelt im Emmental war in Ordnung.

Warum das erwähnenswert ist?

Weil die Langnauer 637 Tage warten mussten, ehe ihnen in einer Doppelrunde wieder einmal das Punktemaximum gelingt. Nach der Pflicht vom Freitag (9:3-Sieg über Aufsteiger Ajoie) setzten sie am Samstag zur Kür an und besiegten Lausanne auswärts 4:1. Womit das Team von Jason O’Leary nun auf Rang 9 vorstösst. Allerdings ist der Blick auf die Tabelle mit Vorsicht zu geniessen, weil beispielsweise Lausanne (10.) drei Spiele weniger absolviert hat.