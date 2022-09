SCL Tigers mit grossem Sieg – Langnau verblüfft und begeistert Weitgehend ohne Kredit in die Saison gestartet, zeigen die Emmentaler im Auftaktspiel eine ausgezeichnete Leistung. Gegen die ZSC Lions resultiert ein 2:1-Erfolg nach Verlängerung. Philipp Rindlisbacher

Überragend: Tigers-Goalie Luca Boltshauser bringt die Zürcher mit seinen Paraden beinahe zum Verzweifeln. Foto: Freshfocus

Langnaus Eishockeyspieler gehen wieder zur Schule. In den umliegenden Gemeinden wird in den kommenden Wochen der eine oder andere Profi im Klassenzimmer erwartet. Die SCL Tigers wollen Nähe vermitteln und eine neue Generation von Fans abholen – das Verteilen von Gratistickets ist ein erster Anfang.

Die Akteure selbst scheinen ihre jüngsten Hausaufgaben gar nicht so schlecht erledigt zu haben. Selten ist eine Mannschaft mit derart wenig Kredit in eine Saison gestartet, die Kritik nach der Vorbereitung war heftig, auch von dieser Stelle. Doch der Vortrag der Emmentaler im Auftaktspiel gegen die ZSC Lions gefiel, in Anbetracht der tiefen Erwartungen war er gar ausgezeichnet.

Die Tigers gingen mit viel Energie zu Werke, sie verteidigten solid und schienen an sich zu glauben. Und belohnten sich eindrücklich: Mit 2:1 nach Verlängerung gewannen sie gegen den Playoff-Finalisten, Vili Saarijärvi schoss nach 32 Sekunden in der Overtime den Siegtreffer. Dies, nachdem die Tigers kurz vor Ende der regulären Spielzeit eine fünfminütige Unterzahl überstanden hatten.

Der 20-jährige Flügel leidet am Pfeifferschen Drüsenfieber, mit einer schnellen Rückkehr rechnen die Tigers-Verantwortlichen nicht. Alfred Bohren

Der einstige Trainer, Junioren-Coach und Scout wird vor der Partie für seine Verdienste gewürdigt. Auch Armin Brunner wird nach über zwei Jahrzehnten als Teamarzt verabschiedet. Dean Kukan

Dem NHL-Rückkehrer wird das 0:1 gut geschrieben – es ist sein erstes Tor überhaupt in der National League.

Es soll auch alles anders und besser werden in dieser Saison. Und zuweilen sind es ja die kleinen Dinge, die grosse Wirkung erzeugen können. Der Wechsel der Spielerbank etwa – nach zehn Jahren agiert Langnau wieder von Ost nach West und damit im ersten und letzten Drittel mit den Stehplatzfans im Rücken. Jene Bank sei komfortabler, sagt Sportchef Pascal Müller, «und nun spielen wir von oben nach unten». Wer es nicht weiss: Das Eisfeld in der Ilfishalle ist nicht topfeben, im Westen soll es 15 Zentimeter tiefer liegen.

Doch zurück zum Spiel: Mit dem 1:1 nach 20 Minuten waren die Gäste eher besser bedient, Langnau verzeichnete zunächst ein Chancenplus, Verteidiger Sebastian Schilt etwa traf den Pfosten (11.). Der Zürcher Führungstreffer war ein Eigentor von Claudio Cadonau, wobei auch bei Marc Michaelis’ Ausgleich der Zufall Regie führte. Im Mittelabschnitt taten sich die Tigers vorab in der Offensivzone schwerer, und es war Luca Boltshauser, der die Equipe vor einem Rückstand bewahrte. Das Debüt des Keepers glückte, er parierte 42 Schüsse und wurde zum besten Langnauer gewählt.

Die Partie hätte also weitaus mehr als die nur 4391 Zuschauer verdient gehabt. Rund 3500 Saisonkarten sind bisher verkauft, der Rückgang gegenüber der Vor-Corona-Zeit beläuft sich auf knapp 20 Prozent. Budgetiert hat der Club mit 5000 Eintritten pro Partie. Dafür braucht es weitere Siege. Die Aufgabe am Samstag jedoch hat es in sich: Langnau gastiert bei Meister Zug.

SCL Tigers – ZSC Lions 2:1 n. V. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Tore: 12. Kukan (Riedi, Bachofner) 0:1. 17. Michaelis (Pesonen, Weibel) 1:1. 61. Saarijärvi (Pesonen, Michaelis) 2:1.

Strafen: 7-mal 2 Minuten plus 5 Minuten und Spieldauer (Cadonau) gegen die SCL Tigers, 7-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Schilt; Cadonau, Guggenheim; Erni, Grossniklaus; Pesonen, Michaelis, Weibel; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Grenier, Diem, Sturny; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann.

