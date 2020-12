Ein neues Projekt – Langnau verändert sich Das Volk kann sich zu einem weiteren Bauvorhaben äussern, das im Dorf angedacht ist: die Überbauung zwischen Verladeplatz und Gerbekreisel. Susanne Graf

Das Areal zwischen dem Fabrikgebäude der Emmi und dem Kreisel soll neu überbaut werden. Foto: Raphael Moser

In Langnau wird geplant und geplant, das Dorf verändert sich nach und nach. In der Pipeline sind Überbauungen am Ilfiskreisel, am Bärenplatz, auf dem Stämpfli-Areal und im Gebiet südlich des Bahnhofs. Jetzt ist auch die öffentliche Mitwirkung zu einer weiteren Arealentwicklung gestartet. Die Emmental4you AG hat im Gebiet zwischen dem Verladeplatz, dem Gerbekreisel und der Gerbestrasse vier Liegenschaften gekauft. Mit den Besitzern zweier angrenzender Parzellen sei sie «im Gespräch», steht im Erläuterungsbericht, der mit den Unterlagen öffentlich aufliegt.