SCL Tigers enttäuschen schwer – Langnau: unpräzis und unbeholfen Die Emmentaler unterliegen im Heimspiel gegen Rapperswil 1:4. Verlieren sie auch ihren zweitbesten Skorer?

Zum Wegschauen: Flavio Schmutz hadert nach der Niederlage gegen Rapperswil. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Torschüsse werden im Eishockey fein säuberlich notiert. Gut für Langnau, gibt es hingegen keine offizielle Statistik, welche Fehlpässe ausweist. Im Heimspiel gegen Rapperswil verzeichneten die SCL Tigers in den 40 Minuten lediglich elf Abschlüsse, die Probleme beim Kreieren von Chancen waren eklatant. Vor allem aber leisteten sich die Emmentaler haufenweise Scheibenverluste beim Versuch, das Angriffsspiel anzukurbeln. Kurz: Dass es nach zwei Dritteln nur 1:2 stand, war für die Equipe Jason O’Learys überaus schmeichelhaft.

26 Spiele, 1 Tor, 2 Assists – dem Aufsteiger der letzten Saison läuft es weiterhin nicht nach Wunsch. Dem bald 20-jährigen Tigers-Flügel ist die Unbeschwertheit abhanden gekommen. Yannick Blaser

In Langnaus Verteidiger-Hierarchie ist der Haudegen nach hinten gerutscht: Gegen Rapperswil wird er als Abwehrspieler Nummer 7 nominiert. Dass er ligaweit mit Abstand am meisten Schüsse blockt, ändert nichts an der Formbaisse. Robert Mayer

Das Risikomanagement des Torhüters ist nach wie vor diskutabel. Schon in der ersten Minute wird er nach einem Ausflug hinters Gehäuse beinahe bezwungen. Wirkt danach aber sicher.

Nach dem klaren Erfolg gegen Aufsteiger Ajoie drei Tage zuvor liessen die Langnauer einiges vermissen, vor allem Durchschlagskraft und Leidenschaft, es mangelte an Emotionen auf dem Eis und daher auch an Stimmung auf den Rängen. Die Gäste kontrollierten das Geschehen und gewannen verdient 4:1 – auch wenn die Tigers im Schlussabschnitt zweimal den Pfosten trafen.

SCB-Stürmer Tristan Scherwey mag letzte Woche übertrieben haben, als er gesagt hatte, die Lakers seien derzeit das beste Team der Liga. Sicher aber ist: Den Tigers sind die St. Galler enteilt. Vorab die Blöcke 3 und 4 – die Schweizer Angriffsreihen – entwickelten kaum Druck, für den einzigen Treffer sorgte Jesper Olofsson (15.), der in Überzahl sein 17. Saisontor erzielte.

Luganos Interesse an Grenier

Doch nicht nur Vollstrecker Olofsson ragt aus dem biederen Kollektiv heraus, gleiches gilt für Vorbereiter Alexandre Grenier. Der Pass zum zwischenzeitlichen 1:1 war gleichbedeutend mit Assist Nummer 22 in dieser Saison. Der 30-jährige Kanadier, vor Meisterschaftsbeginn nicht eben als Transfercoup betitelt, punktet beinahe in jeder Partie. Tigers-Sportchef Marc Eichmann setzt auf den Flügel, die Offerte für eine Vertragsverlängerung ist platziert. Nur: Dem Vernehmen nach bekundet auch Lugano Interesse an Grenier. Dieser meinte unlängst, er lebe von Tag zu Tag, sei nicht unter Zeitdruck. Was bedeuten könnte, dass er seinen Marktwert weiter in die Höhe treiben will.

Vorerst vom Tisch zu sein scheint derweil ein Goalietausch zwischen den Tigers und Lausanne respektive Ivars Punnenovs und Luca Boltshauser. Lausanne-Boss Petr Svoboda meinte, Boltshauser werde die Saison im Waadtland beenden. Hinsichtlich der nächsten Saison jedoch bleibt Boltshauser ein Kandidat für einen Wechsel ins Emmental.

Weiter geht es für die Langnauer bereits am Freitag bei Meister Zug. Der Rückstand auf Platz 10 wächst und wächst, Coach O’Leary gerät zunehmend stärker unter Resultatdruck. Zumal eine spielerische Entwicklung nicht ersichtlich ist.

SCL Tigers – Rapperswil-Jona 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Tore: 2. Lammer (Profico/PP-Tor) 0:1. 15. Olofsson (Pesonen, Grenier/PP-Tor) 1:1. 29. Dünner (Forrer, Jelovac) 1:2. 56. Forrer 1:3. 58. Dünner (Wick/ins leere Tor). 1:4.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 3-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Stettler, Zaetta, Weibel (alle verletzt), Guggenheim (krank), Aeschbach und Leeger (überzählig). Rapperswil-Jona ohne Moses, Sataric, Lehmann und Baragano (alle verletzt). 45. Pfostenschuss Olofsson. 57. Pfostenschuss Grenier.

