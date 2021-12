Kaderplanung bei den SCL Tigers – Langnau und die Goaliefrage: Die erste Entscheidung naht Luca Boltshauser will nach Langnau, Langnau will Luca Boltshauser. Die Frage aber stellt sich: Gibt ihn Lausanne frei? Philipp Rindlisbacher

Trägt er bald das Tiger- statt Löwentrikot? Luca Boltshauser könnte nach Langnau wechseln. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Langnau und die Goalies – es ist in dieser Saison das Thema, welches kein Ende nehmen will. Zwischenzeitlich waren alle drei Keeper verletzt, dann kam von Davos Robert Mayer leihweise als Ersatz, dies wiederum verletzte die eigentliche Nummer 1 Ivars Punnenovs im Stolz, nächste Saison wird er in Lausanne zwischen Pfosten stehen.

Wie weiter also? Mayer wird kaum zu halten sein, er liebäugelt mit einer Rückkehr nach Genf. Dem Vernehmen nach aber könnten die Langnauer schon bald einen Transfer kommunizieren: Luca Boltshauser, derzeit bei Lausanne engagiert, will zu den SCL Tigers wechseln. Und auch die Emmentaler möchten den 28-Jährigen unbedingt verpflichten. Noch aber gibt es ein Fragezeichen: Boltshausers Vertrag bei den Waadtländern läuft bis 2024, allerdings scheint Klub-Boss Petr Svoboda nicht mehr auf den Zürcher zu setzen. Svoboda jedoch ist bekannt für seinen Wankelmut.

Drei Länderspiele hat Boltshauser bestritten, in Lausanne ist er seit 2018 eine Nummer 2, die verhältnismässig viel Einsatzzeit erhält. Bei den Tigers er Stammtorhüter werden, sollte es zum Transfer kommen, würde sich Sportchef Marc Eichmann jedoch nach einem Torhüter umsehen, der fähig wäre, 15 bis 20 Partien pro Saison zu absolvieren. Eine Nummer 1b, sozusagen.

Ebenfalls noch immer mit Langnau in Verbindung gebracht wird Damiano Ciaccio. Doch auch sein Vertrag in Ambri läuft weiter (bis 2023).

