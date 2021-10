Wieder ein SCB-Kantersieg – Langnau rollt den roten Teppich aus Die SCL Tigers erleiden auch im zweiten Berner Derby in dieser Saison Schiffbruch. Wobei der SCB beim 5:1 bereits im ersten Drittel für die Differenz sorgt. Marco Oppliger

Drei Punkte fürs Gemüt: Nach dem Derbysieg dürfte beim SCB vorerst wieder ein wenig Ruhe einkehren. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Gut möglich, dass der SC Bern irgendwann eine Dankeskarte ins Emmental schicken wird. Hinter ihm liegen bekanntlich schwierige Wochen. Nur eines der letzten vier Spiele hatten die Berner vor dem Gang in die Ilfishalle gewonnen. Und weil sie sich im Prinzip schon seit Monaten im Krebsgang befinden, ist langsam auch die Geduld des Anhangs am Ende angelangt. Jüngst jedenfalls machte dieser der Equipe klar und deutlich, was es geschlagen hat.

Und was passiert? Die Mutzen besiegen Langnau 5:1, die Fans skandieren in der Ilfishalle lautstark: «Das isch üse SCB!» Probleme, Zweifel? Das alles scheint in diesem Moment für die Stadtberner weit weg.

Die 3 Infos einblenden Dominik Kahun: Der Center spielt einmal mehr bestechend, trifft zweimal und legt mit dem 1:0 den Grundstein für den Berner Derbysieg. Aleksi Saarela: Mitte Woche verlängerte der Finne seinen Vertrag bei den SCL Tigers um weitere zwei Jahre. Mit dem 1:5, seinem fünften Saisontor, betreibt er aber lediglich Resultatkosmetik. Robert Mayer: Seit seinem Wechsel zu den SCL Tigers war der Goalie eine Bank. Doch gegen den SCB fällt auch er ab: 5 Gegentore, eine Abwehrquote von nur knapp 84 Prozent.

Matchwinner Praplan – ausgerechnet

20 Minuten, 5:9 Schüsse, 0:4. Der Ausdruck «totales Versagen» kommt der Leistung der SCL Tigers im ersten Drittel dieses Derbys recht nahe. Denn, und das unterstreicht die Schussstatistik, der SCB braucht sich nicht gross anzustrengen, ihm wird in der Ilfishalle regelrecht der rote Teppich ausgerollt.

Es wirkt geradezu surreal, aber am Anfang des Langnauer Untergangs steht tatsächlich eine Langnauer Chance. Nach einem schnellen Vorstoss wird Sebastian Schilt unmittelbar vor Philip Wüthrich angespielt, aber der Tigers-Verteidiger schiesst neben das Tor. Praktisch im Gegenzug geht der SCB in Führung, wobei Nolan Diem den Schuss von Dominik Kahun noch entscheidend ins eigene Tor ablenkt – Pech, kann passieren. Was danach folgt, ist aus Emmentaler Optik indes nicht entschuldbar.

Vor dem 0:2 rennen die Gastgeber ohne Absicherung nach vorne, worauf Vincent Praplan den Abpraller unbedrängt einschieben kann. Jeremi Gerbers 3:0 ist gewissermassen eine Kopie des zweiten Treffers. Und dann regiert der Frust: Larri Leeger streckt Tristan Scherwey abseits des Spielgeschehens nieder, kassiert dafür folgerichtig zwei Minuten, worauf Kahun noch vor der ersten Pause auf 4:0 erhöht.

Während sich die Reise ins Emmental für die SCB-Fans voll und ganz ausgezahlt hat, erlebt der Langnauer Anhang in der zum ersten Mal seit Februar 2020 ausverkauften Ilfishalle sein blaues Wunder. Weil er vergebens auf eine Reaktion der Tigers hofft. Im Gegenteil: Auch im Mittelabschnitt ist bei den Gastgebern noch Frust vorhanden, Flavio Schmutz erhält für einen zweifachen Crosscheck gegen den Kopf von Christian Thomas einen Restausschluss. Worauf Praplan zur ultimativen Demütigung ansetzt und Robert Mayer von der Torlinie aus bezwingt.

Ausgerechnet Praplan! Der Stürmer hatte sich in den letzten Wochen bekanntlich nicht gerade mit überragender Leistung hervorgetan. In Langnau verdoppelt er seine Torausbeute.

Langnau und der Strohhalm ZSC

1:8 waren die SCL Tigers am 17. September beim ersten Derby in Bern untergegangen. Damals konnten sie noch unglückliche Umstände als Grund für die Kanterniederlage ins Feld führen, hatte doch Cory Conacher Tigers-Goalie Ivars Punnenovs mit einem nicht geahndeten Check ausser Gefecht gesetzt.

Nun gibt es keine Ausreden. Die einzige gute Nachricht für die SCL Tigers nach der dritten Niederlage in Folge: Am Sonntag treten sie im Hallenstadion an. Und gegen die ZSC Lions haben sie in jüngerer Vergangenheit öfters gut ausgesehen.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Bern 1:5 (0:4, 0:1, 1:0) 6000 Zuschauer (ausverkauft) Tore: 4. Kahun (Beat Gerber) 0:1. 5. Praplan (Bader, Henauer) 0:2. 9. Jeremi Gerber (Henauer, Neuenschwander) 0:3. 18. Kahun (Andersson, Praplan/PP) 0:4. 40. (39:59). Praplan (Moser/PP) 0:5. 54. Saarela (Pesonen, Elsener) 1:5. Strafen: SCL Tigers 4-mal 2 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Schmutz). Bern 3-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Guggenheim, Huguenin, Punnenovs (krank), Stettler, Weibel, Zryd, Zaetta (verletzt). Bern ohne Jeffrey, Pinana, Manzato (verletzt). 28. Pfostenschuss Berger. 48. Pfostenschuss Saarela.

Fehler gefunden?Jetzt melden.