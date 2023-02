SCL Tigers beenden Overtime-Fluch – Langnau mit grossem Kampf – aber die Konkurrenz spielt nicht mit Die Emmentaler bezwingen Lugano 3:2 nach Verlängerung. Aber weil Lausanne und Ambri ebenso gewinnen, rutschen sie gar auf Rang 13 ab. Marco Oppliger

Die Entscheidung: Cody Eakin bezwingt Lugano-Goalie Schlegel in der Verlängerung. Foto: Alessandro Crianari (Keystone)

Der Blick auf die Tabelle dürfte manchem Langnau-Fan in diesen Tagen die Schweissperlen auf die Stirne jagen. Der Kampf um einen Pre-Playoff-Platz (7. bis 10.) respektive den vorzeitigen Ligaerhalt (11. und 12.), er spitzt sich von Runde zu Runde zu. Vor dem Gastspiel in Lugano liegen die SCL Tigers an 12. Stelle, mit einem «Dreier» könnten sie zu den Tessinern aufschliessen.

Und Langnau gelingt dies fast. Zweimal kann es einen Rückstand wettmachen, schliesslich muss die Verlängerung entscheiden. Und dort sorgt Cody Eakin tatsächlich für den Extra-Punkt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Tigers zuvor sieben Mal in der Overtime oder im Penaltyschiessen verloren.

Mit viel Moral und einem überragenden Charlin

An und für sich liegen zwischen den beiden Mannschaften Welten – betrachtet man das Personal. In Luganos erster Sturmlinie ragt Olympiasieger Markus Granlund (338 NHL-Spiele) heraus, den zweiten Block führt Mark Arcobello (MVP in der National League 2017 und zweifacher Schweizer Meister mit dem SCB) an, an seiner Seite stürmt Stanley-Cup-Sieger Brett Connolly (578-NHL-Spiele). Über so viel hochdekorierte Routine verfügen die Langnauer nicht.

Aber trotzdem liefern sich die beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe. Und als Nolan Diem elf Minuten vor dem regulären Ende nach formidablem Zuspiel Miro Zryds das 2:2 gelingt, wird die Partie richtig packend. Das war sie zuvor nur selten. Connolly und Morini brachten Lugano zweimal in Führung, doch Langnau steckte – unterstützt vom zahlreich angereisten Anhang – nie auf.

In der Schlussphase sind die Gastgeber näher dran am Sieg, vor allem, als Zryd nach einer hart gepfiffenen Strafe in der Kühlbox sitzt. Aber Stéphane Charlin hält die Tigers mit mehreren starken Paraden im Spiel. Das tut er auch in der Verlängerung gegen Granlund – und diese ausgelassene Topchance rächt sich für die Tessiner. Weil Eakin, von Harri Pesonen lanciert, davon ziehen kann und schliesslich im Nachschuss den Siegtreffer erzielt.

Bitter für Langnau: Da sowohl Ambri als auch Lausanne gewinnen, rutscht es trotz des Sieges auf Rang 13 ab.

Das Telegramm Infos einblenden Lugano – SCL Tigers 2:3 n.V. (1:0, 1:1, 0:1) 4814 Zuschauer Tore: 7. Connolly (Guerra) 1:0. 25. Saarela (Rohrbach) 1:1. 27. Morini (Guerra, Josephs) 2:1. 50. Diem (Douay, Zryd) 2:2. 64. Eakin (Pesonen) 2:3. Strafen: 3-mal 2 Minuten Lugano. 4-mal 2 Minuten SCL Tigers. SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Cadonau; Rossi, Holmström, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Rautio (überzählig), Huguenin, Aeschlimann (Swiss League), Schmutz, Michaelis (verletzt). 16. Pfostenschuss Guerra. 57. Time-Out SCL Tigers.

