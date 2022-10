SCL Tigers tanken Moral – Langnau macht einen kleinen Schritt in die richtige Richtung Die Emmentaler haben sich etwas gefangen und überzeugen beim 2:1-Sieg nach Verlängerung in Freiburg mit viel Leidenschaft. Trotzdem gibt es für Trainer Paterlini noch ein paar Baustellen. Marco Oppliger

Bärenstarker Auftritt: Torhüter Luca Boltshauser hält die SCL Tigers gegen Gottéron mit vielen Paraden im Spiel. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Wer hat den undankbarsten Job an diesem Samstagabend in der Freiburger Eishockey-Arena? Der Kaugummi von Christian Dubé! Mit jeder zusätzlichen Minute, in der sich sein Team gegen Underdog Langnau abmüht, erhöht der Gottéron-Coach seine Kaukadenz sichtbar. Was er sieht, gefällt ihm ganz und gar nicht. Die Freiburger haben wohl optische Vorteile, nur bringt das herzlich wenig, wenn dabei nichts Zählbares resultiert.