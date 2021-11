SCL Tigers mit Befreiungsschlag – Langnau kann doch noch gewinnen Die SCL Tigers bekunden gegen Ajoie keinerlei Mühe, bezwingen die Jurassier 8:2. Damit endet ihre schwarze Serie von 7 Niederlagen in Folge. Marco Oppliger

Ein vertrautes Bild an diesem Abend: Jesper Olofsson bezwingt Ajoie-Keeper Viktor Östlund. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Einen solch geruhsamen Eishockeyabend haben sie in Langnau lange nicht mehr erlebt. Am Ende erhoben sich gar die Zuschauer auf den Sitzplätzen, um Applaus zu spenden.

Zuweilen erinnerte das Geschehen auf dem Eis fast schon an ein Trainingsspiel – so viel Freiraum erhielten die SCL Tigers von Ajoie. Wie schon beim ersten Gastspiel der Jurassier im Emmental (9:3) spielten diese auch am Samstag nur eine Nebenrolle. Deshalb tun die SCL Tigers gut daran, diesen 8:2-Sieg richtig einzuordnen.

Aber: Gut tut dieses Erfolgserlebnis der Equipe von Jason O’Leary allemal, musste sie zuletzt doch sieben Mal als Verlierer vom Eis.

Loosli trifft zum ersten Mal

Wie schon so oft in dieser Saison legten die SCL Tigers auch gegen Ajoie einen flotten Start hin. 55 Sekunden erst waren gespielt, als Aleksi Saarela das Skore eröffnete. Doch: 38 Sekunden später war es schon geschehen um die schöne Stimmung in der Ilfishalle – Matteo Romanenghi profitierte von einem Abpraller von Tigers-Keeper Robert Mayer. Es war durchaus ein heikler Moment für die Langnauer, weil sie angesichts ihrer Niederlagenserie nicht eben mit viel Selbstvertrauen in diese Partie gegangen waren.

Aber: Die Ausländer-Fraktion reagierte, ehe es im Duell Letzter gegen Zweitletzter brenzlig für die Gastgeber werden konnte: Saarela verwertete einen grandiosen «no-look-Pass» von Harri Pesonen zum 2:1, und von diesem Moment an lief das Spiel primär in eine Richtung – auf das Gehäuse von Ajoie-Keeper Tim Wolf. Die 3:1-Führung nach 20 Minuten, Nolan Diem reüsserte zum ersten Mal seit 18 Spielen, fiel eher zu gering aus.

Am Geschehen freilich änderte sich nichts – ausser, dass die Langnauer ab dem zweiten Drittel auf Viktor Östlund stürmten (Wolf wurde nach dem ersten Drittel ausgewechselt).

Und einem Tigers-Akteur tat dieses Einbahn-Eishockey besonders gut: Michael Loosli. In seinem 20. Spiel reüssierte er zum ersten Mal, nebenbei steuerte er noch einen Assist bei, womit Loosli seine Punkte-Ausbeute in dieser Saison verdoppelte. Daneben nutzte die Ausländer-Fraktion der Tigers die Freiheiten, ihre bereits beeindruckenden Skorerwerte noch auszubauen: Neben Doppeltorschütze Saarela trafen auch Pesonen, Jesper Olofsson und Alexandre Grenier.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Ajoie 8:2 (3:1, 3:1, 2:0) 5040 Zuschauer Tore: 1. (0:55) Saarela (Berger, Pesonen) 1:0. 2. (1:33) Romanenghi 1:1. 5. Saarela (Pesonen, Huguenin/PP) 2:1. 17. Diem (Loosli) 3:1. 23. Loosli 4:1. 35. Grenier (Olofsson) 5:1. 37. Fortier 5:2. 38. Olofsson (Huguenin, Grenier) 6:2. 42. Pesonen (Berger) 7:2. 48. Diem (Huguenin) 8:2. Strafen: SCL Tigers 2-mal 2 Minuten. Ajoie 4-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Aeschbach, Stettler, Weibel, Zaetta, Erni (verletzt) und Guggenheim (krank). 18:05 Lattenschuss Saarela. 18:50 Pfostenschuss Grossniklaus. 21. Torhüterwechsel Ajoie (Östlund für Wolf). 27. Pfostenschuss Grenier.

