12. Niederlage für SCL Tigers – Langnau kämpft mit dem letzten Aufgebot Die Emmentaler unterliegen Biel 3:7. Sie können nur zum Derby antreten, weil sie die stark ersatzgeschwächte Mannschaft mit Junioren ergänzen. Marco Oppliger

Ungleiches Duell: Biels Topskorer und Olympiateilnehmer Toni Rajala drückt vor Langnaus NL-Debütant Yanick von Bergen ab. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Im Prinzip ist es für die SCL Tigers bereits als Erfolg zu werten, konnten sie überhaupt in Biel antreten. Zur Erinnerung: Das Heimspiel vom Dienstag gegen Lausanne wurde wenige Stunden vor dem ersten Bully abgebrochen, weil vier Spieler der Langnauer in Isolation respektive Quarantäne mussten. Deshalb verfügten sie nicht mehr über die vorgeschriebene Mindestanzahl einsetzbarer Feldspieler und Torhüter (15+1).

Nun, die Situation hat sich in den letzten zwei Tagen nicht entspannt. Und doch wollte Langnau die beiden Partien vor der Olympiapause gegen Biel und Lugano durchführen. «Es ist ein Abwägen», hält Sportchef Marc Eichmann fest. Der Grund: Für das Derby beorderte er die U20-Spieler Tim Mathys und Yanick von Bergen (beide Jahrgang 2004) ins Fanionteam. Dass die Jungen Spielpraxis in der höchsten Liga schnuppern können, ist gewiss positiv. Nur stehen sie in dieser Woche auch noch dreimal mit der U20 im Einsatz.

Die 3 Infos einblenden Gregory Sciaroni Der SCB-Flügel wird nächste Saison nicht in Langnau spielen. Gemäss Sportchef Marc Eichmann war Sciaroni bei den Tigers nie ein Thema Beat Forster Nächste Woche wird der Bieler Verteidiger 39 Jahre alt. Ans Aufhören indes denkt Forster noch lange nicht. Biel dürfte den Vertrag mit dem Routinier demnächst verlängern. Livio Langenegger So viel Pech wie die SCL Tigers kann man eigentlich kaum haben: Neu fehlt auch der Flügel verletzt, er hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Olofsson leidet noch immer an den Folgen von Corona

Mit einer Prise Bösartigkeit kann man durchaus von einem Freundschaftsspiel schreiben, das sich Bieler und Langnauer liefern. Die Emmentaler tun vor nur 4852 Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Bestes, die Seeländer derweil wanken lange zwischen verspielt und pomadig. Deshalb ist es bis ins Mitteldrittel ein offener Schlagabtausch.

Doch dann leistet sich Goalie Robert Mayer einen Aussetzer; er spediert die Scheibe hinter seinem Tor zu Luca Hischier, eilt zwar zurück, doch der Bieler Stürmer bezwingt ihn durch die Beine hindurch zum 4:2. Apropos Hischier: Der Walliser zeichnet sich mit einem Hattrick zum «Man of the Match» aus.

Weit mehr als die 12. Niederlage in Folge dürfte die Langnauer ein weiterer Ausfall schmerzen: Im Schlussdrittel prallt Samuel Erni unglücklich mit Mike Künzle zusammen, der Verteidiger kann danach das Eis nur gestützt von Mitspielern verlassen.

Gespannt übrigens wären beide Fanlager gewiss auch auf den Auftritt von Jesper Olofsson gewesen, der bekanntlich von Langnau nach Biel wechseln wird. Doch der Schwede kämpft immer noch mit den Folgen seiner Corona-Erkrankung, wegen starker Kopfschmerzen ist derzeit nicht an einen Einsatz zu denken. Bitter: Deshalb verpasst Olofsson auch die Olympischen Spiele.

Das Telegramm Infos einblenden Biel - SCL Tigers 7:3 (1:1, 4:2, 2:0) 4852 Zuschauer Tore: 4. Hischier (Haas) 1:0. 16. Diem 1:1. 29. Haas (Lööv) 2:1. 31. Schweri (Blaser) 2:2. 34. (33:29) Schläpfer (Korpikoski) 3:2. 34. (33:48) Hischier 4:2. 35. (34:28) Schmutz (Erni) 4:3. 39. Rajala (Hischier) 5:3. 47. Hischier 6:3. 48. Brunner (Rajala, Sallinen/PP 5vs3) 7:3. Strafen: Biel 2-mal 2 Minuten, SCL Tigers 3-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Biel ohne Fey, Kohler, Rathgeb (verletzt), Hofer, Schneeberger, Karaffa (krank). SCL Tigers ohne Elsener, Saarela, Huguenin, Stettler, Zryd, Zaetta, Punnenovs, Langenegger (verletzt), Guggenheim, Salzgeber, Schilt, Loosli, Olofsson (krank). 46. Pfostenschuss Tanner. 57. Schweri verschiesst Penalty.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

