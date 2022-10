SCL Tigers verlieren in Kloten – Langnau ist Letzter – der prominente Zuzug wird dringend gebraucht In einer Partie von dürftiger Qualität verlieren die Emmentaler bei Aufsteiger Kloten 2:3. Für Aufsehen sorgt der Club nur neben dem Eis. Philipp Rindlisbacher

Am Boden: Die SCL Tigers (links Stürmer Jules Sturny) verlieren einmal mehr. Foto: Keystone

Und als es in Kloten losgehen soll, passiert erst einmal gar nichts. Irgendetwas stimmt nicht mit den Tornetzen; Eismeister und Schiedsrichter legen Hand an, es wird fleissig gebastelt und verknotet. Ausgerechnet in der Partie gegen die SCL Tigers wird das Malheur entdeckt, Letzter gegen Vorletzter – als hätten die beiden Vereine nicht schon genügend Probleme.

Als der Puck dann mit fünfminütiger Verspätung doch noch eingeworfen wird, scheinen die Klotener die Festigkeit des Netztes gar nicht erst testen zu wollen. Tigers-Goalie Luca Boltshauser ist lange nur Dekoration, erstmals eingreifen muss er in Minute 14. Lediglich fünf Torschüsse weist der Aufsteiger nach dem ersten Drittel auf, und doch führt es 2:1. Zwei Treffer innert 24 Sekunden kurz vor der Pause bringen die Zürcher in Führung, zuvor hatten die Gäste die Partie im Griff gehabt.

Die 3 Infos einblenden Patrick Petrini

Der Tigers-Flügel wird dem Club auch in den nächsten Wochen fehlen. Ihn plagt nach wie vor das Pfeiffersche Drüsenfieber. Petrini hat in dieser Saison noch keine Partie absolviert. Floran Douay

Nach der Vertragsauflösung in Lausanne gibt der Stürmer in Kloten sein Debüt im dritten Sturm und agiert unauffällig. Der meistbestrafte Spieler der letzten Saison bleibt bis Saisonende in Langnau. Kevin Lindemann

Vater Sven und Onkel Kim Lindemann stiegen mit Langnau 2015 in die NLA auf. Der Junior ist 20 und stürmt nun in Kloten.

Einmal mehr zahlt Langnau einen hohen Preis für eine kurze Phase der Unachtsamkeit. Jener Doppelschlag ändert die Dynamik der Partie, auf einmal ist Kloten aufsässig und spielfreudig, die Equipe Thierry Paterlinis findet erst im Verlauf des Schlussabschnitts wieder in die Spur, aber da steht es schon 1:3. Trotz einem wunderbaren Treffer von Harri Pesonen (50.) verlieren sie in einer alles in allem eher biederen Partie 2:3 und sind das neue Tabellen-Schlusslicht. Der Druck im samstäglichen Heimspiel gegen das schwach in die Saison gestartete Lugano ist in Anbetracht der überaus happigen nächsten Woche mit Spielen gegen Bern, die ZSC Lions und Zug bereits erheblich.

Warten auf den neuen Ausländer

Für Aufsehen sorgen die Tigers am Freitag also nur neben dem Eis. Drei Tage nach der Vertragsauflösung mit Alexandre Grenier präsentieren sie bereits dessen Ersatz – einen ziemlich prominenten. Cody Eakin hat über 700 Partien in der NHL bestritten, mehr als 100 Tore erzielt und in elf Saisons rund 25 Million Dollar verdient. Mit dem kanadischen Nationalteam gewann der vielseitig einsetzbare Angreifer 2015 den Weltmeistertitel. Zuletzt konnte sich Eakin in Calgary nicht mehr für einen Vertrag aufdrängen.

Bei den Tigers unterschrieb er bis Saisonende. Weil seine hochschwangere Frau in den nächsten Tagen das zweite gemeinsame Kind erwartet, dürfte er noch ein wenig in Nordamerika bleiben und erst übernächste Woche einsatzbereit sein. Die Emmentaler werden ihn gebrauchen können. Und wie.

Das Telegramm: Infos einblenden Kloten – SCL Tigers 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Tore: 6. Schmutz (Rohrbach, Huguenin/PP-Tor) 0:1. 19. (18:57) Ang (Faille, Peltonen) 1:1. 20. (19:21) Schreiber (Reinbacher, Ekestahl Jonsson) 2:1. 28. Aaltonen (Ekesthal-Jonsson,Nodari/PP-Tor) 3:1. 50. Pesonen (Saarijärvi) 3:2.

Strafen: Je 2-mal 2 Minuten.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Huguenin; Schilt; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Sturny, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann; Lapinskis.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.