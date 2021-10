SCL Tigers: 4. Niederlage in Folge – Langnau im Tief und ein Goalie von der Rolle Die SCL Tigers unterliegen den ZSC Lions 2:5. Am Ursprung der Niederlage steht Robert Mayer, der zwei Slapstick-Tore kassiert. Marco Oppliger

Bedient: Torhüter Robert Mayer wird von Yannick Blaser getröstet. Foto: Patrick Straub (Freshfocus)

Es wird kein gemütlicher Sonntagabend für Robert Mayer, so viel steht fest. Im besten Fall hält ihn sein Söhnchen noch ein bisschen auf Trab, damit er auf andere Gedanken kommen kann.

Denn hinter dem Goalie der SCL Tigers liegt ein Spiel, das er so schnell nicht vergessen wird. Weil «Murphy’s Law» über ihn hereinbricht – alles, was schiefgehen kann, geht schief. Mayer kassiert zwei Tore, die in keinem Jahresrückblick fehlen dürften. Und sind spielentscheidend. Denn: Die Langnauer agieren nach ihrem Totalausfall gegen den SCB (1:5) in Zürich wieder solider. Sie sind den hoch dekorierten Lions nach holprigem Start mindestens ebenbürtig. Aber ohne einen Torhüter in Höchstform verlieren sie 2:5.

Die 3 Infos einblenden Sebastian Schilt: Langnau trat in Zürich lediglich mit sechs Verteidigern an – aus einem erfreulichen Grund: Schilt ist zum dritten Mal Vater geworden. Sven Andrighetto: 27 Tore schoss der ZSC-Stürmer in der abgelaufenen Qualifikation, keiner traf öfter. Nun hat Andrighetto aber ordentlich Ladehemmungen, gegen Langnau blieb er zum 11. Mal in Folge ohne Tor. Joel Salzgeber: Der Center fällt im Mitteldrittel verletzt aus. Damit fehlen den SCL Tigers nun bereits acht Spieler krank oder verletzungsbedingt.

Ein Patzer im dümmsten Moment

Besonders bitter: Das Unheil bricht just in dem Moment über Mayer herein, als das Momentum ganz zugunsten der Emmentaler zu kippen scheint. Eben hat Aleksi Saarela die SCL Tigers im Hallenstadion in Überzahl in Führung gebracht. Für die Zürcher, verunsichert von der Niederlage gegen Schlusslicht Ajoie, ist das ein gehöriger Nackenschlag. Dann schlenzt Marco Pedretti die Scheibe ins gegnerische Drittel, Mayer will mit dem Stock rasch klären, doch die Scheibe springt im dümmsten Moment auf – 2:2.

Zu Beginn des letzten Drittels wird John Quenneville – er kann sich am Ende als Dreifachschütze feiern lassen – sträflich allein gelassen und schiesst so die Gastgeber problemlos in Führung. An sich bliebe noch genug Zeit für eine Wende, aber dann patzt Mayer ein zweites Mal: Unmittelbar nach dem Bully erwischt ihn Yannick Weber «contre-pied». Wütend über sich selbst schmeisst der Goalie seinen Stock weg, er ist nun vollends bedient.

Jeder Trainer würde in dieser Situation die Notbremse ziehen. Nur: Weil Ivars Punnenovs nach wie vor krank ist, nimmt wiederum U-20-Torhüter Louis Kurt die Rolle des Back-up ein. Und Jason O’Leary verzichtet darauf, den 17-Jährigen den Löwen zum Frass vorzuwerfen.

Die Kritik des Trainers

Es wäre falsch, nun eine Polemik um den Torhüter zu entfachen. Mayer hat seit seiner Ankunft Ende September tadellos gehalten. Er hat einen rabenschwarzen Nachmittag eingezogen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gegenüber Mysports sagt er: «Ich muss mich bei den Langnau-Fans entschuldigen.» Beim 2:2 habe er die Scheibe vor zwei heranstürmenden Zürchern schnell spielen wollen, «das 2:4 war dann einfach desolat».

Das Problem ist, dass sich die SCL Tigers derlei im Moment nichts leisten können. Gegen die ZSC Lions haben sie bereits die vierte Niederlage in Folge kassiert. Es ist bemerkenswert, wie schnell die Emmentaler nach ihrem Höhenflug (drei Siege de suite gegen Ajoie, Lausanne und Lugano) in den Krisenmodus geschaltet haben. Nach der diskussionslosen 1:5-Niederlage gegen den SCB am Freitag wählte O’Leary deutliche Worte: «Wenn ich ein Arbeitspferd bin, dann arbeite ich. Wenn ich ein Rennpferd bin, dann renne ich. Und du stellst kein Arbeitspferd in einem Rennen auf.» Was er damit suggerieren wollte: Seine Mannschaft solle sich über harte Arbeit definieren.

Wenigstens diesbezüglich konnte ihr der Trainer am Sonntag keinen Vorwurf machen. Aber das dürfte ein schwacher Trost sein.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - SCL Tigers 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) 8961 Zuschauer Tore: 18. Quenneville (Azevedo, Krüger/PP) 1:0. 31. Grenier (Erni/PP) 1:1. 36. Saarela (Olofsson, Erni/PP) 1:2. 37. Pedretti (Weber) 2:2. 47. (46:26) Quenneville (Azevedo, Malgin) 3:2. 47. (46:31) Weber (Krüger) 4:2. 60. (59:12). Quenneville (Malgin/ins leere Tor) 5:2. Strafen: je 5-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Guggenheim, Huguenin, Punnenovs (krank), Stettler, Weibel, Zryd, Zaetta, Schweri (verletzt) und Schilt (abwesend). 59. Tor von Pesonen wegen Torhüterbehinderung aberkannt. SCL Tigers von 57:36 bis 58:19 und von 58:33 bis 59:32 ohne Torhüter und mit 6 Feldspielern.

