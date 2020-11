Emmentaler bleiben Letzte – Langnau hadert, Langnau leidet Und wieder finden die SCL Tigers einen Weg ins Verderben: Nach lange guter Leistung unterliegen sie Lugano 2:4. Es ist die siebte Niederlage im achten Spiel. Philipp Rindlisbacher

Der Einsatz wird belohnt: Alessio Bertraggia trifft zum 1:1 – er beendet damit die dominante Langnauer Startphase. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Im Schweizer Eishockey läuft es wie bei kleinen Kindern im Quartier. Kommt das eine nicht raus zum Herumalbern, dann läutet man halt an der nächsten Türe. Irgendein Bub oder ein Mädchen wird schon Lust darauf haben.

Weil sich die Lausanner Mannschaft in Quarantäne befindet und die Partie gegen die SCL Tigers verschoben wurde, fragte die Liga in Lugano nach, ob Interesse bestehe auf eine Freitagsfahrt ins Emmental. Die Tessiner nahmen die spontane Einladung an, sie hätten eigentlich gegen die ZSC Lions spielen sollen, die – Sie ahnen es – ebenfalls in Quarantäne geschickt worden sind. Nichts scheint unmöglich zu sein in dieser von Corona verseuchten Saison. Nach jeweils siebzehn Tagen Pause waren Langnauer und Luganesi dankbar für etwas Auslauf. Tigers-Coach Rikard Franzén sagte nur: «Für die Spieler ist es gerade sehr schwierig, vor allem in mentaler Hinsicht. Sie trainieren hart, bereiten sich auf die Spiele vor. Aber sie wissen nie, ob diese dann auch wirklich stattfinden werden.»

Flexibilität sei Dank, es wurde gespielt. Und die Langnauer taten das lange Zeit gut, ja wohl so gut wie nie in dieser Saison. Und doch standen sie am Ende mit leeren Händen da. Auch, weil vieles gegen sie lief. Freitag, der 13., liess grüssen.

Das umstrittene Führungstor

Dabei hätte der Abend für die Tigers kaum besser beginnen können. Bereits nach anderthalb Minuten lagen sie in Führung, Julian Schmutz traf auf Vorlage seines Namensvetters Flavio. Kurz darauf hatte Nolan Diem das 2:0 auf dem Stock, er scheiterte jedoch aus kurzer Distanz. Diem und Julian Schmutz sind zwei von fünfzehn Langnauern mit auslaufendem Vertrag, die beiden Stürmer möchte Sportchef Marc Eichmann unbedingt halten.

Das Heimteam dominierte zu Beginn. Doch obwohl sich Lugano keine nennenswerte Chance erspielt hatte, stand es nach zwanzig Minuten 1:1. Kurz vor Ende des ersten Drittels hatte Alessio Bertaggia reüssiert, er traf am Boden liegend, backhand, ohne Sicht zum Tor. Die Tigers haderten nicht nur mit jener Szene, sondern auch mit dem Schicksal: Im Mittelabschnitt drosch Yannick Blaser die Scheibe an die Latte, zuvor war das wegen leichter Torhüterbehinderung umstrittene 1:2 Giovanni Morinis nach gut fünfminütigem Videostudium anerkannt worden.

Nach der zweiten Pause führten die Gäste innert 27 Sekunden die Entscheidung herbei (48./49.), vor beiden Toren hatte der Zufall Regie geführt, die Scheibe war jeweils glücklich in Tessiner Besitz gekommen. Ungenügend bleibt bei den Tigers das Powerplay, in Überzahl wird die fehlende individuelle Klasse schonungslos aufgedeckt. Das 2:4 bedeutete die siebte Niederlage im achten Spiel.