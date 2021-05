Leserreaktionen – «Langnau gehört ganz klar in die NLA» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Hier unter anderem zu den SCL Tigers.

Zu «Spielt Langnau in der falschen Liga?»

Die letzte Saison der SCL Tigers war schlecht, da gibt es keine Zweifel, aber für mich waren das ganz klar die Nachwirkungen der vorangegangenen Saison. Trainer Heinz Ehlers hat es nie verstanden, junge Spieler ins Team zu integrieren und aufzubauen, und mit schwierigen Spielern, die mit seinem veralteten System nicht einverstanden waren, konnte er auch nicht umgehen. Darin sehe ich den Grund, dass man Spieler wie «DiDo» und Harri Pesonen verloren hat. Mit Rikard Franzén hat man einen Trainer verpflichtet, der praktisch dasselbe System spielen liess und nur auf junge Spieler setzte, weil die angeblichen Leistungsträger verletzt waren. Ich hoffe, dass der neue Trainer moderneres, attraktiveres Eishockey spielen lässt, dann können ganz sicher auch wieder attraktive Transfers getätigt werden. Langnau gehört ganz klar in die NLA und wenn man noch den Mut hat, in absehbarer Zeit wie Ambri einen jungen Schweizer Trainer zu engagieren, hat Langnau auf jeden Fall eine Zukunft in der höchsten Liga. Martin Aebi, Landiswil

Natürlich gehört Langnau in die NLA – wenn sie mit so wenig so viel erreichen (auch Zuschauerzahlen und Juniorenförderung). Langnau wird sicher nie ganz oben stehen, aber im Mittelfeld hat es in den nächsten Jahren Platz. Onlinekommentar von James Vonlanthen

Zu Corona-Massentests an Schulen

Die 300 Schülerinnen und Schüler unserer mittelgrossen Primarschule haben nun das erste Mal ins Röhrchen gespuckt. Zurück bleibt ein Plastik-Abfallberg von sechs gut gefüllten 35-Liter-Kehrichtsäcken – allein für unsere zwölf Primarschulklassen. Wenn ich mir die Abfallmenge hochgerechnet auf alle Berner Schulen mal die Anzahl Wochen, in denen diese Massentests durchgeführt werden sollen, vorstelle, wird mir übel. Da wird mit fragwürdigem Test-Aktivismus eine ökologische Katastrophe heraufbeschworen und dies vor den Augen von Kindern, deren Erziehung zu nachhaltigem Verhalten grossgeschrieben werden sollte. Hinzu kommen die Erfahrungen aus dem Ausland, die zeigen, dass derartige Spucktests bei Kindern weder sicher noch aussagekräftig sind. Die einzigen, die von dieser wahnwitzigen Aktion profitieren, sind die Pharma-Multis. Verlierer sind einmal mehr die Umwelt und die Kinder. Petra Wyss, Aarberg

Zu «Zwei Irrtümer bleiben ohne Folgen»

Ein Mann, der in der Region Thun mit einem verbotenen Herbizid eine Hecke zerstörte, ist freigesprochen worden. Es erstaunt schon sehr, dass der Angeklagter aufgrund von Unwissenheit vor Gericht freigesprochen wurde. Es handelt sich hier nicht um «Irrtümer» sondern um Straftaten. Grundsätzlich gilt, dass Unwissenheit vor Strafe nicht schützt. Da könnte sich ja jeder darauf berufen. Gerade in letzter Zeit wurde oft von verbotenen Herbiziden berichtet, da hätte der Angeklagte sensibilisiert sein müssen. Auch dass nicht jeder weiss, was ein schutzwürdiges Gehölz ist, ist kein Grund für einen Freispruch. Unerlaubte Eingriffe in die Natur scheinen eine Bagatelle zu sein, ein Kavaliersdelikt, selbst wenn sie offensichtlich gegen das Gesetz verstossen. Das muss sich ändern, denn Natur ist schützenswert. Karin Lee Walther, Bätterkinden

Zu Leserbriefen zum Thema «Überwachungsstaat»

Wir sind schon lange zu gläsernen Identitäten geworden. Freiwillig, sonst hätten wir auf alle Arten von Kommunikationserrungenschaften verzichten müssen. Man lebt in der Öffentlichkeit, hat doch nichts zu verbergen. Überwachungsstaatliche Doktrinen kennen wir nicht, sind aber für Massnahmen und Vorschläge erreichbar. Ursula Fivian, Thun

