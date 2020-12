Vierte Tigers-Niederlage – Langnau darf erst hoffen und wird dann brutal bestraft Die SCL Tigers unterliegen den ZSC Lions 1:4, weil der Branchenprimus am Schluss doch noch mit seiner Klasse glänzt. Dabei war die Partie lange ausgeglichen. Marco Oppliger

Mit Haken und Ösen: Die Langnauer Julian Schmutz, Ben Maxwell und Patrick Petrini (von links) versuchen den Zürcher Abwehrriegel zu durchbrechen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es gibt Niederlagen und Niederlagen. Einige sind voraussehbar, andere verdient. Und dann gibt es noch die Niederlagen der bitteren Art. Und als solche darf jene der SCL Tigers gegen die ZSC Lions eingestuft werden.

Weil es nach 40 Minuten noch 0:0 stand und für die Langnauer durchaus etwas drin gelegen wäre. Denn die mit dem Selbstvertrauen von 10 Siegen in Folge (Meisterschaft und Cup) angereisten Zürcher wirkten lange behäbig und wenig inspiriert.

Ein Hin und Her im letzten Drittel

Eines muss man den beiden Teams lassen: Im letzten Drittel geizten sie nicht mit Spannung. Doch der Reihe nach: Zunächst scheiterte Marcus Nilsson nach einem Bock von Johann Morant mutterseelenalleine vor ZSC-Keeper Ludovic Waeber. Der schwedische Neuzugang wartet auch nach sechs Spielen noch auf einen Torerfolg. Dann musste zuerst Anthony Huguenin und nach einem unnötigen Beinstellen auch noch Flavio Schmutz auf die Strafbank, woraus eine 54-sekündige doppelte Überzahl für die ZSC Lions resultierte. Oder mit anderen Worten: Langnau präsentierte den Gästen die Führung gewissermassen auf dem Silbertablett. Denn im Powerplay fackelten diese nicht lange: Fredrik Pettersson drückte ab, Chris Baltisberger nahm Tigers-Keeper Ivars Punnenovs geschickt die Sicht – 1:0.

Doch drei Minuten später sorgte ausgerechnet Flavio Schmutz, ebenfalls in Überzahl, für den Ausgleich. Worauf die Zürcher ihrerseits den Langnauern eine glänzende Gelegenheit boten, in Front zu gehen. Zuerst Christian Marti und danach Johann Morant wanderten wegen eines hohen Stocks in die Kühlbox, nun konnten die SCL Tigers während 54 Sekunden mit zwei Spielern mehr agieren. Aber sie schafften das Kunststück, dabei nicht ein einziges Mal auf das ZSC-Tor zu schiessen. Es sollte der Schlüsselmoment in dieser Partie sein. Denn Garrett Roe (52.) in Unterzahl und Sven Andrighetto (54.) sorgten schliesslich für die Entscheidung. Der Empty-Netter von Andrighetto (59.) war lediglich noch Zugabe.

Vierte Niederlage in Folge

Somit bleibt den Langnauern am Ende nur der Frust. Denn gerade im ersten Drittel hatten sie sich ein deutliches Chancenplus erspielt. Julian Schmutz (5.), Stefan Rüegsegger (12.) und Rihards Melnalksnis (17.) scheiterten aus bester Position an Waeber. Einmal mehr erwies sich die Effizienz im Abschluss als grösste Schwäche der SCL Tigers.

Im vierten Heimspiel in Folge kassierten sie nun die vierte Niederlage. Die gute Nachricht: Am Mittwoch dürfen sie endlich wieder auswärts spielen. Die schlechte: Die Reise führt zum zweitplatzierten EV Zug.