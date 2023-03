Makellose SCL Tigers – Langnau bleibt in der jurassischen Hitze cool Die Emmentaler gewinnen in Pruntrut 2:0 und liegen damit in der Playout-Serie gegen Ajoie mit zwei Siegen vorne. Ihr Erfolgsrezept: Die lange vermisste Effizienz. Marco Oppliger

Er läuft heiss: Cody Eakin trifft auch im zweiten Playout-Spiel für die SCL Tigers. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Egalisez, Egalisez!» Immer ­wieder hallt der Schlachtruf durch die schmucke Eishalle in Pruntrut. Immer lauter treiben die Ajoie-Fans ihre Mannschaft an, die Partie doch endlich auszugleichen. Doch die Minuten, sie zerrinnen, und das kann den SCL Tigers nur recht sein.

Letztlich gewinnen sie 2:0 und erhöhen damit in der Playout-­Serie ebenfalls auf 2:0. Am Samstag kann Langnau schon für eine Vorentscheidung sorgen.

Die 3 Infos einblenden Jordane Hauert 2001 hat der Verteidiger für Ajoie in der NLB debütiert. Seither hat er abgesehen von zwei Gastspielen mit Biel und Langnau – jeweils im Abstiegskampf – nie für einen anderen Club gespielt. Ende Saison wird der Sohn von Ajoie-Präsident Patrick Hauert mit 36 zurücktreten. Nolan Diem Der Stürmer muss zuerst eine hart ausgesprochene Strafe absitzen, dann bietet sich ihm direkt nach der Rückkehr auf das Eis die Chance zum 2:0. Doch er kann den starken Pass von Pesonen nicht verwerten. Luca Boltshauser 2 Spiele, 0 Tore. Es liegt nicht zuletzt am starken Goalie, dass die SCL Tigers in der Playout-Serie 2:0 führen. In Pruntrut wehrt er 31 Schüsse ab.

Ajoies Traumduo trifft nicht mehr

Nun, es ist eine ganz andere Partie, als es jene zum Auftakt am Dienstag in Langnau war. Hatten die Emmentaler da das Geschehen von A bis Z im Griff, gestaltet sich dieses zweite Rencontre weitaus ausgeglichener. Das liegt natürlich an Ajoie, das zuhause aufsässiger spielt. Und doch können die Jurassier ihr grösstes Manko nicht beheben.

Ausgerechnet das Sturmduo Philip-Michael Devos und Jonathan Hazen bekundet Ladehemmungen, die beiden haben nun seit 11 respektive 14 Partien nicht mehr getroffen. Wobei Letzterer zweimal in Überzahl kläglich scheitert. Erst kommt er im Mitteldrittel vor dem verlassenen Tor an die Scheibe, Tigers-Goalie Luca Boltshauser liegt bereits am Boden, doch dessen Verteidiger Claudio Cadonau kann gerade noch mit dem Knie retten.

Fast identisch ist dann die Szene nach 44 Minuten. Wieder Powerplay, wieder ist Boltshauser geschlagen, wieder scheitert Hazen an einem Knie, diesmal an jenem von Cody Eakin. Wer solche Chancen nicht nutzt, muss sich nicht wundern, wenn sein Team in Schieflage gerät.

Am Schluss entladen sich die Emotionen

Die Langnauer kennen dieses Problem nur zu gut. In der Schlussphase der Qualifikation hatten sie ihre Torproduktion praktisch eingestellt, in vier Spielen nur noch zweimal getroffen. Doch in diesem zweiten Akt nutzen sie ihre wenigen Chancen eiskalt aus. Nach einem ereignisarmen Startdrittel ist es Axel Holmström, der das Skore eröffnet. Der Schwede erhält im Powerplay vor dem Tor zu viel Platz und schafft es dadurch, den Puck im zweiten Anlauf hinter Tim Wolf unterzubringen. Dass die Tigers wie schon am Dienstag in Überzahl reüssieren, ist ungewöhnlich – in den neun letzten Qualifikationsspielen war ihnen kein einziger Powerplay-Treffer gelungen.

Für die Entscheidung sorgt dann Eakin in der 50. Minute mit dem 2:0. Der Kanadier hatte den entscheidenden Angriff mit ­einem gewonnen Bully in der ­Offensivzone selbst eingeleitet.

Wie angespannt das Geschehen ist, zeigt sich an zwei Dingen: Zweimal schauen sich die Schiedsrichter nach einem Check eines Langnauers das Video lange an. Wobei bei der Strafe gegen Nolan Diem (43.) der unmittelbar neben dem Zweikampf postierte Ref seinen Arm zuerst gar nicht hob. Und nach der Schlusssirene geraten die beiden Teams dann noch kurz aneinander. Es dürfte am Samstag in Langnau ein hitziges Wiedersehen geben.

Das Telegramm Infos einblenden Ajoie - SCL Tigers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) 4545 Zuschauer Tore: 30. Holmström (Rossi/Ausschluss Hauert) 0:1. 50. Eakin (Saarela, Schilt) 0:2. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Ajoie. 3-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Erni, Guggenheim; Cadonau; Lapinskis, Holmström, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Salzgeber, Diem, Douay; Berger, Schmutz, Rossi; Neuenschwander.



Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.