SCL Tigers glänzen beim Leader – Langnau bestraft vorweihnachtlich gestimmte Genfer Die Emmentaler überraschen im zweitletzten Spiel in diesem Jahr. Wobei sie beim 4:1 auch von diversen Servette-Fehlern profitieren. Harri Pesonen glänzt mit einem Hattrick. Marco Oppliger

Harri Pesonen (vorne rechts) lässt die SCL Tigers gleich dreimal jubeln. Foto: Laurent Daspres (Freshfocus)

In der Pause tanzen die Cheerleader zu «All I Want For Christmas Is You», dazu tragen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Samichlaus-Mütze. Kurz: Es weihnachtet sehr in Genf. Ob sich diese Stimmung auf das Heimteam ausgewirkt hat?

1:4 unterliegt der Leader den SCL Tigers. Nicht, dass diese die Punkte gestohlen hätten – eine solche Behauptung würde ihrer Leistung nicht gerecht werden. Aber sie haben von den Genfern zumindest etwas Anschubhilfe erhalten. Wobei zwei Spieler bei diesem Rencontre besonders im Fokus stehen: Henrik Tömmernes und Harri Pesonen.

Die 3 Infos einblenden Robert Mayer Auch im dritten Duell gegen seinen Ex-Club kommt der Goalie für Servette zum Einsatz. Auch er kann dabei nicht glänzen (Fangquote 80,95 Prozent). Marc Aeschlimann Der Stürmer kann im Exil in Langenthal etwas Selbstvertrauen tanken. Bei den SCL Tigers noch mit einer «Brille» unterwegs (0 Tore/0 Assists), hat er in den letzten 5 Spielen für Langenthal 3 Tore erzielt und 1 Assist beigesteuert. Luca Boltshauser Der Langnauer entscheidet das Torhüterduell gegen Mayer klar für sich. Er hält 30 von 31 Schüssen und kommt auf die überragende Fangquote von 96,77 Prozent.

Tömmernes von der Rolle

Ausgerechnet der beste Verteidiger der Liga erwischt einen rabenschwarzen Abend. Nach 15 Minuten legt er die Scheibe pfannenfertig für Pesonen auf, der sich nicht zweimal bitten lässt. Auch beim 2:0 steht Tömmernes auf dem Eis (25.) – respektive nach einem Konter im Schilf – wiederum profitiert davon Pesonen.

Überhaupt überschlagen sich in diesem Mitteldrittel die Ereignisse. Dario Rohrbach müsste in Überzahl eigentlich das 3:0 schiessen, so mutterseelenalleine wie er vor Servette-Goalie Robert Mayer abschliessen kann. Stattdessen können kurz darauf die Genfer im Powerplay agieren, weil sich Claudio Cadonau eine 5-Minuten-Strafe leistet – bereits die dritte in dieser Saison. Wobei erwähnt werden muss, dass bei seinem Check gegen Smirnovs auch Pech im Spiel ist, weil dieser unmittelbar vor dem Körperkontakt auf die Scheibe tritt und so den Halt verliert.

Die Tigers aber halten gegen das beste Powerplay der Liga dicht – mehr noch, sie schiessen gar das 3:0. Nach einem Fehlpass Hartikainens kann Schmutz davon ziehen und bereits Langnaus fünften Shorthander in dieser Saison erzielen.

Eakin fällt aus

Zwar müssen die Tigers im Schlussdrittel noch ordentlich um die drei Punkte kämpfen. Doch Servette schafft es abgesehen vom Ehrentor Josh Jooris’ nicht, die solide Emmentaler Defensive zu knacken. Pesonen profitiert dafür von einem weiteren Genfer Puckverlust und tütet mit dem Empty-Netter seinen Hattrick ein.

Der Finne wird nach dem Heimspiel vom Freitag gegen Davos ein paar Gänge zurückschalten können. Anders als Marc Michaelis, Aleksi Saarela (beide Davos) und Vili Saarijärvi (Ambri) wird er nicht am Spengler-Cup spielen. Am Traditionsturnier teilnehmen dürfte dafür Cody Eakin (Team Canada). Ob der Kanadier jedoch auflaufen wird, ist fraglich. In Genf muss er wegen einer Oberkörperverletzung pausieren.

Das Telegramm Infos einblenden Servette - SCL Tigers 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) 6325 Zuschauer Tore: 16. Pesonen 0:1. 25. Pesonen (Sturny) 0:2. 37. Schmutz (Diem/Ausschluss Cadonau!) 0:3. Jooris (Omark/Ausschluss Guggenheim) 1:3. 58. Pesonen (ins leere Tor) 1:4. Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Servette, 4-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Cadonau) gegen SCL Tigers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Erni; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Cadonau; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Weibel, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Salzgeber.





