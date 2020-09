Umzug über den Burgdorfer Kronenplatz – Langlois – eine Buchhandlung ohne Bücher Trix Niederhauser hat ihre Buchhandlung am neuen Ort eröffnet. Damit geht eine lange Tradition zu Ende. Regina Schneeberger

Der Schriftzug am Gebäude an der Hohengasse 4 wird entfernt, das Lokal steht nun leer. Fotos: Christian Pfander

Hier die Krimis, da die Romane, dort die Kochbücher, alphabetisch sortiert nach Autorennamen. In Trix Niederhausers Laden am Burgdorfer Kronenplatz hat jedes Werk seinen Platz. Nun ist das für eine Buchhandlung nichts Aussergewöhnliches. Am vergangenen Samstag sah es hier aber noch ganz anders aus. Statt in den Regalen lagerten die Bücher in Kisten.

Dann stand der grosse Umzug an. Nach Ladenschluss wurde das Inventar auf der einen Seite des Kronenplatzes verpackt und auf der anderen, in der ehemaligen Haushaltswarenabteilung der Familie Seiler, wieder ausgepackt. Transportiert wurden die Werke zu Fuss mit Zügelwägeli. «Über die Pflastersteine war das nicht ganz einfach», sagt Trix Niederhauser. Erstaunlich rasch sei der Umzug dann aber dank den fünfzehn Helferinnen und Helfern über die Bühne gegangen. «Innerhalb von drei Stunden hatten wir fast alles transportiert.»

Früher Haushaltswaren, heute Bücher: Trix Niederhauser im neuen Laden.

Nun sehen die Schaufenster im ehemaligen Ladenlokal an der Hohengasse 4 ungewohnt leer aus. Eine Frau steht auf einer Leiter, putzt die Fenster. Drinnen lagern lediglich noch ein paar in Einzelstücke zerlegte Regale.

Damit geht eine lange Tradition zu Ende. Einst verkaufte hier die Buchhandlung und Papeterie Langlois & Cie ihre Waren. Der Familienbetrieb wurde über fünf Generationen geführt. Gegründet wurde er 1831 von Carl Langlois. Jenem Mann, der auch Jeremias Gotthelfs erster Verleger war. 1987 verkaufte sein Nachkomme Carl A. Langlois den Familienbetrieb aus gesundheitlichen Gründen und mangels Nachfolger, wie es damals in einem Artikel im «Der Bund» hiess. Neuer Besitzer und Geschäftsführer war Klaas Jansen, «ein erfahrener Buchhändler holländischer Herkunft».

Die Übergabe

Lange dauerte die Ära Jansen jedoch nicht. Bereits 1989 kaufte Elisabeth Zäch das Geschäft. 1993 stieg Trix Niederhauser als Buchhändlerin ein. Als Elisabeth Zäch zur Stadtpräsidentin gewählt wurde, übernahm Niederhauser die Geschäftsleitung. Nach den Jahren in der Burgdorfer Politik stieg Elisabeth Zäch dann auch operativ wieder ein, sie führen die Buchhandlung seither gemeinsam.

Diese Zeit ist bald vorbei. Elisabeth Zäch wird Ende Jahr pensioniert, übergibt den Buchladen ganz an Trix Niederhauser. Sie ist nun Inhaberin und Geschäftsführerin. Einiges wird anders. Niederhauser wird oft alleine im Laden stehen, wird aber hin und wieder von Helferinnen und Helfern unterstützt.

Auch die Umgebung ist neu. Der Grund für den Wegzug von der Hohengasse 4: «Mit dem Liegenschaftseigentümer wurden wir uns bei den Mietverhandlungen nicht einig», sagt Trix Niederhauser.

Haus wird verkauft

Der Hauseigentümer will keine Stellung beziehen. Auch nicht dazu, wie es mit dem Lokal weitergeht. An seiner Stelle antwortet Patrik Lüthi von der Immobilienfirma Casa24 GmbH in Lyssach. Der Eigentümer verkaufe das Haus, so Lüthi. Einen Interessenten habe man bereits gefunden und stehe kurz vor Verkaufsabschluss. «Was ins leer stehende Ladenlokal kommt, ist noch offen», sagt Lüthi.

Trix Niederhauser hat mit den Räumlichkeiten bei Seilers eine Lösung gefunden. Doch nur eine vorübergehende. Bereits in einem Jahr steht erneut ein Umzug gleich um die Ecke an: In die bis dahin umgebauten Räume des früheren Blumengartens von Irene Christen. «Nun sind wir ja bereits geübt im Zügeln», sagt Niederhauser und lacht.

Letzte ihrer Art

Die Buchhandlung am Kronenplatz ist in Burgdorf die letzte ihrer Art. In Zeiten von Onlinehandel und E-Books kein einfaches Geschäft. Der persönliche Kontakt zu den Kunden mache das Erfolgsrezept aus, so Trix Niederhauser. «In Burgdorf kennt man sich.» Die Tipps und Empfehlungen der Buchhändlerin sind gefragt.

Das zeigt sich auch an diesem Vormittag. Immer wieder kommen Kunden rein. «Wie lief der Umzug?», erkundigt sich ein Mann. Er suche ein Buch für seine Schwester zum 40. Geburtstag. Trix Niederhauser empfiehlt den neusten Band von Elena Ferrante. Der Kunde vertraut der Buchhändlerin. «Klingt gut», sagt er, lässt sich den Roman einpacken und zieht von dannen.