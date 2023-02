250’000 Franken pro Jahr – Langlaufpass-Käufer alimentieren Kunstschnee «Wir kommen nicht mehr um eine technische Beschneiung herum», sagt die höchste Schweizer Langläuferin Mariette Brunner. Künstlich aufbereiteter Schnee wird über den Langlaufpass mitfinanziert. Jürg Spielmann

Künstlich produzierter Schnee stäubt aus der Beschneiungslanze. Schon in vielen Langlaufdestinationen wird der Natur mit Kunstschnee nachgeholfen. Foto: PD

Wenn es grünt statt schneit: Das künstlich erzeugte Weiss gewinnt auch im Langlaufsport zunehmend an Bedeutung. Der Verband Loipen Schweiz führte deshalb im Winter 2021/22 den sogenannten Tech-Pool ein. Was viele Besitzende des Schweizer Langlaufpasses nicht wissen dürften: Ein Fünfliber von jedem für 160 Franken verkauften Pass fliesst in diesen. Bei 48’000 Pässen, verkauft im letzten Winter, knapp eine Viertelmillion Franken.