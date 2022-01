Meisterschaft in Zweisimmen – Langlauf-Cracks bereiten sich auf Olympia vor Das Programm der Langlauf-Schweizer-Meisterschaften im Sparenmoos wurde angepasst, damit sich die Langläufer besser auf Peking vorbereiten können.

Das Sparenmoos ist für die Schweizer Meisterschaften bereit. Foto: PD

Am kommenden Wochenende vom 15. und 16. Januar findet im Sparenmoos ob Zweisimmen der erste Block der Schweizer Langlaufmeisterschaften statt. «Das nordische Naturschnee-Zentrum ist bereit, Frau Holle hat zur Freude von OK-Präsidentin Sonja Kurth noch einmal tüchtig gewirkt», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.

Der Anlass fügt sich in den Countdown der Schweizer Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele. Weil wegen Corona der internationale Wettkampfkalender durchgerüttelt ist, soll den Schweizer Spitzenläufern im Sparenmoos gemäss Communiqué ein massgeschneidertes Programm geboten werden. So finden neu am Samstag der Sprint und am Sonntag die Kurzdistanz im klassischen Stil statt. Corona fordert Anpassungen auch für Wettkämpferinnen, Betreuer, Helferinnen und Zuschauer. Für alle gilt am kommenden Wochenende eine 3-G-Zertifikatspflicht.

Wird es wieder den Sparenmoos-Olympiaeffekt geben? Andi Grünenfelder gewann bei den 1. Schweizer Meisterschaften im Sparenmoos am 22. Januar 1988 Gold im denkwürdigen 50-km-Rennen und holte dann über 50 km in Calgary Olympiabronze.

PD

