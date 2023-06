Wechsel nach wenigen Wochen – Langjähriges Ox-Wirtepaar übernimmt im Des Alpes Lediglich zwei Monate nach dem Neustart wechselt die Geschäftsführung im bekannten Interlakner Restaurant bereits wieder. Corinne Feller und Andreas Kiesel übernehmen. Jürg Spielmann/sgg

Anfang April wurde das Restaurants Des Alpes in Interlaken wiedereröffnet. Foto: Bruno Petroni

«Es ist mir eine Ehre, der Patron des neu gestalteten Restaurants am Höheweg zu sein. Ich möchte die Erwartungen der Bevölkerung erfüllen, dass sie ihr Des Alpes wiederhaben.» Das sagte Stefan Bachofner an der Neueröffnung der bekannten Beiz an der Höhematte.