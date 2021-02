Nach Corona im Kindergarten – Langes Warten und blanke Nerven Rund 70 Kinder der Schule Trubschachen mussten sich am Samstag testen lassen. Eines war positiv. Derweil muss sich die Schulleitung in Geduld üben. Susanne Graf

Vor einem Jahr genoss Walter Guggisberg ein Skilager auf dem Männlichen. Jetzt hat der Schulleiter von Trubschachen andere Sorgen. Nicole Philipp

Eigentlich könnte sich Walter Guggisberg freuen. Am Montagvormittag weiss der Schulleiter von Trubschachen, dass es in der Unterstufe und der Oberstufe Dorf keine weiteren Corona-Ansteckungen gab. Und dass in der Unterstufe Hasenlehn nur ein Kind positiv getestet wurde. Die drei Klassen waren am Freitag vorsorglich geschlossen worden, weil Verbindungen bestanden zum Wegmatte-Kindergarten, wo sich sechs Kinder mit dem mutierten Coronavirus angesteckt hatten.

«Aber nicht alle Eltern machten beim Massentest mit, weil sie Angst hatten, der Vorgang tue den Kindern zu sehr weh.» Walter Guggisberg, Schulleiter Trubschachen