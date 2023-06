Thun vor 100 Jahren – «Langersehnt und viel umstritten»: Der Weg zum Thuner Zentralbahnhof Am 1. Juni 1923 wurde der neue Bahnhof Thun für den Verkehr freigegeben. Lange und heftig war zuvor über den Standort gestritten worden. Manuel Berger

Alltagsszenerie vor dem Bahnhofplatz und dem palastartigen Aufnahmegebäude (undatiert). Foto: thunensis.com

Züge, die ankommen und abfahren, allerlei Reisende, die Wartenden und Eilenden, Verabschiedungen und Begrüssungen – all das, was einem an Bahnhöfen so alltäglich erscheinen mag, passierte vor genau 100 Jahren am Bahnhof Thun zum ersten Mal. Als «Langersehnt und viel umstritten» wurde das neue Herzstück des Verkehrs im «Oberländer Tagblatt» beschrieben. Doch obwohl die über Jahrzehnte diskutierte Standortfrage beantwortet war, war die Frage nach dem Schiffsanschluss noch immer ungelöst.