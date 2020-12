Nach sieben Siegen bezwungen – Langenthal zu weich und zu passiv Die Siegesserie des SC Langenthal ist zu Ende. Die Oberaargauer unterliegen Sierre 2:6. Daniel Gerber

Yves Müller, Fabio Haller und Luca Christen (v.l.n.r.) sind enttäuscht. Gegen Sierre lief wenig zusammen. Foto: Marcel Bieri

Gleich auf fünf Spieler musste der SC Langenthal gegen Sierre verzichten: Giancarlo Chanton, Ronny Dähler, Bastian Guggenheim, Andri Henauer und Elvis Schläpfer sind auf den 6. Dezember hin ins U-20-Nationalteam berufen worden. Entsprechend musste SCL-Trainer Jeff Campbell da und dort die Linien umstellen.

Dies ausgerechnet gegen die Unterwalliser: In seiner zweiten Saison nach der Rückkehr in die Swiss League ist Sierre zum Überraschungsteam avanciert. Im Schoren zeigte sich das Farmteam von Servette variantenreich und gefährlich vor dem SCL-Tor, die beiden Stürmer Neil Kyparissis und Guillaume Asselin hätten in zwei verschiedenen Szenen jeweils fast freistehend vor SCL-Goalie Fabio Haller problemlos zur 1:0-Führung treffen können.

Führung preisgegeben

Die beste Chance freilich bot sich erst dem SC Langenthal: Sierre-Verteidiger und Ex-Nationalspieler Goran Bezina legte Stürmer Jack Walker, der im Boxplay ansonsten alleine hätte auf Keeper Remo Giovannini losziehen können. Den Penalty verschoss Ian Derungs in der 12. Minute zwar. Doch die SCL-Führung sollte dennoch fallen – dies durch Verteidiger Serge Weber, der von der blauen Linie aus an Freund und Feind vorbei zum 1:0 traf.

Insgesamt aber verhielt sich der SCL zu passiv gegenüber den schnellen, grossgewachsenen Romands. Mehrmals wurde das Team überrannt und Guillaume Asselin drosch jeweils einen Abpraller ins Tor, so dass sich das Heimteam plötzlich mit 1:3 hinten sah. Sierre brauchte nur gerade 3:58 Minuten, um diese drei Treffer zu realisieren.

Besiegelt wurde die Niederlage in den ersten fünf Minuten im Schlussdrittel. Vier davon spulte das Heimteam ohne Torerfolg in Überzahl ab. Kaum war Sierre komplett, fiel der Treffer zum 4:1 für die Gäste. «Wir spielten zu weich und wollten zu schön spielen. Am Schluss fielen wir auseinander. Schade, wir hatten bis heute gute Spiele gezeigt», sagte der SCL-Stürmer Marc Kämpf. Und Dario Kummer hielt fest: «Es war kein gutes Spiel von uns, wir haben zurecht verloren. Sierre wollte den Sieg mehr, bei uns passte alles nicht, zu wenig hungrig waren wir vor dem Tor, die Pässe kamen nicht an und wir nahmen zu viele Strafen.»

Erneut drei Spiele

Wieder steht der SC Langenthal in einer Woche dreimal auf dem Eis. Auf das Duell mit dem HC Sierre folgt nun am Donnerstag die Reise zum starken HC Ajoie nach Pruntrut und am Samstag jene nach Biasca zu den Ticino Rockets.

Ein regelrechter Ultra-Marathon, der nach der Quarantäne-Zwangspause bis zu diesem Zeitpunkt abgespult sein wird: Innerhalb von 28 Tagen und vier Stunden hat der SCL begonnen mit dem 13. November auswärts in Visp nicht weniger als 13 Spiele(!) bestritten. Darunter zwei Cup-Matches sowie verschiedene neu angesetzte Partien aufgrund von Corona-Verschiebungsterminen. Bis und mit Samstag standen die Oberaargauer somit alle 2,15 Tage auf dem Eis. Auf die kommende Woche ist mit «nur» zwei Spielen am Mittwoch und Samstag eine leichte (mit Blick auf die Folgewoche vorübergehende) Entspannung zu erkennen.