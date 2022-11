Weil Ammann Hallen nicht braucht – Langenthal will mehr Wohnraum ermöglichen Das Gebiet an der Eisenbahnstrasse soll attraktiver werden, die Grundlagen werden derzeit erarbeitet. Doch braucht Langenthal diese Wohnfläche? Julian Perrenoud

Noch prägen alte Hallen, die nahe Strasse und Zugstrecke das Quartier. Das soll sich ändern. Fotos: Raphael Moser

In der Stadt Langenthal stehen derzeit verschiedenste Bauprojekte an oder werden geplant. Das Porziareal entwickelt sich von einer Industriebrache in ein Quartier für Wohnen, Arbeiten und Freizeit, der Bahnhof wird bald umgebaut, und die Zonen rundherum werden ebenfalls entwickelt – etwa das ehemalige Geiserareal.