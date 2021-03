Trainer bleibt, Kanadier kommt – Langenthal verlängert mit Campbell und holt Torquato Der SC Langenthal sorgt auf der Trainerposition für Kontinuität, Jeff Campbell bleibt bis 2022/23. Von Winterthur kommt für das Playoff Zack Torquato. Reto Pfister Berner Zeitung UPDATE FOLGT

Jeff Campbell (oben) coacht während zwei weiterer Saisons den SC Langenthal. Foto: Marcel Bieri

Jeff Campbell hat in Langenthal seinen ersten Posten als Cheftrainer angetreten, nachdem er als Spieler während eines Jahrzehnts eine prägende Rolle eingenommen hatte. Auch als Coach bewährte sich der Kanadier, erreichte in der abgebrochenen Saison 2019/20 mit den Oberaargauern den Playoff-Halbfinal. In diesem Jahr wird der SCL unter Campbell vermutlich von Platz 3 aus in das Playoff starten. Der Vertrag des 39-Jährigen wäre Ende Saison ausgelaufen, nun wurde er um zwei weitere Jahre verlängert. Campbell wird damit bis Ende Saison 2022/23 Trainer des SC Langenthal bleiben.

Für das Playoff wieder besetzt wird die zweite Ausländerposition neben Eero Elo. Diese war seit Ende Januar und dem Abgang des US-Amerikaners Jack Walker vakant gewesen. Bis Ende Saison wird der Kanadier Zack Torquato (31) für die Oberaargauer spielen. Torquato hat für den Ligakonkurrenten Winterthur in 26 Spielen 30 Skorerpunkte (11 Tore/19 Assists) verbucht. Die Zürcher haben das Playoff verpasst und beenden die Saison Ende Woche; Torquato war so verfügbar.