Ihre Gemeinde informiert – Langenthal unterstützt Förderung der Hausarztmedizin Der Gemeinderat Langenthal zahlt einen Beitrag an die Berner Stiftung zur Förderung der Hausarztmedizin.

Foto: Getty Images

Im Jahr 2021 wurde im Kanton Bern die aktuelle Hausarztdichte untersucht. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner praktizieren gegenwärtig 0.75 Hausärztinnen oder Hausärzte.

Die Dichte im Oberaargau entspricht genau diesem kantonalen Durchschnitt. Die Stadt Langenthal kommt zurzeit auf einen erfreulichen Wert von 0.96 und liegt damit deutlich über der kantonsweiten Dichte.

Demgegenüber stehen allerdings die übrigen Gemeinden der Subregion Oberaargau Ost. Dort sind nur 0.49 Hausärztinnen und Hausärzte für 1000 Einwohnende tätig.

Prognosen weisen zudem darauf hin, dass in den nächsten Jahren die Versorgungsdichte im Oberaargau deutlich unter den kantonalen Durchschnitt fallen wird. Deshalb will der Gemeinderat mit einem Beitrag von 5000 Franken an die Berner Stiftung zur Förderung der Hausarztmedizin die medizinische Grundversorgung als Ganzes unterstützen.

