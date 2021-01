28. Sieg im 30. Heimspiel – Langenthal und Marc Kämpf erneut im Hoch Langenthal hat Ajoie 3:2 bezwungen. Die Fans protestierten in Abwesenheit gegen die Ligareform. Leroy Ryser

Die Langenthaler Marc Kämpf (links) und Luca Christen jubeln nach einem Tor ihres Teams. Foto: Marcel Bieri

Trotz fehlender Zuschauer stehen die Fans im Schweizer Eishockey zurzeit vermehrt im Fokus. Das galt auch im Spiel des SC Langenthal gegen den HC Ajoie, wo im Schoren oberhalb der leeren Streetside mit einem Transparent ein klares Statement gesetzt wurde. «Nein zur Ligareform!» stand in grossen, schwarzen Lettern geschrieben, welches gegen eine Erhöhung des Ausländerkontingents in der National League werben sollte.

Dass eine Erhöhung unnötig ist, zeigten die Spieler dann gleich selbst. Marc Kämpf für den SCL und Anthony Rouiller für Ajoie schossen bis zur ersten Pause die Tore, von den vier ausländischen Fachkräften war bis dahin noch wenig zu sehen. Das hatte indes auch gute Gründe: SCL-Trainer Jeff Campbell liess seine Paradeformation mit Eero Elo, dem genesenen Stefan Tschannen und Mittelstürmer Dario Kummer auf Ajoies Paradeformation rund um Jonathan Hazen und Philip-Michael Devos treffen, weshalb sich diese drei Nicht-Schweizer lange Zeit weitestgehend neutralisierten. Nach dem 1:1 und 20 Spielminuten wurde das Transparent heimlich von einem SCL-Funktionär in der Pause entfernt – immerhin ging es dabei ja auch nicht um die Swiss-, sondern die National League.

Augenmerk auf Defensive

Die Musik machten aber zuerst weiterhin die Schweizer – und dieses Mal war es Luca Christen. Der SCL-Verteidiger wurde in der 39. Minute im Rückraum angespielt, wo er ein wenig Zeit hatte und diese für einen Schuss unter die Latte nutzte. Marc Kämpf betonte, dass man um Ajoies offensive Stärke wisse und deshalb umso mehr auch ein Auge auf die Defensive legte. Dass eben dieser Kämpf ein Tor und einen Pass beisteuerte war nicht überraschend. «Ich mag diese Spiele. Man muss physisch bereit sein, alles geht schnell und ist intensiv. Insbesondere ohne Zuschauer gibt mir das die nötige Extramotivation», sagte er.

Devos und Elo

Nach zwei Dritteln hatten die Ausländer genug «geschwiegen». Zuerst glich Joggi in Überzahl auf Pass von Philip-Michael Devos aus, ehe Eero Elo in der 47. Minute einen Penalty zum 3:2 verwertete. Dieser Treffer sollte schliesslich zum 28. Sieg in den letzten 30 Heimspielen gegen Ajoie führen.