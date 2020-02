2:0 in der Serie – Langenthal siegt erneut in der Verlängerung Die Oberaargauer schlagen in einem aussergewöhnlich langen Match Olten 4:3, obwohl sie bis kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit 1:3 in Rückstand lagen. Leroy Ryser

Die Langenthaler feiern: Sie führen in der Serie nach knappen Siegen 2:0. Marc Schumacher/freshfocus

Sechseinhalb Minuten vor Schluss drehte der SC Langenthal die Partie auf unglaubliche, ja fast schon wundersame Art. Zuerst brachte Mika Henauer auf wahrlich kuriose Weise die Spannung in das zweite Viertelfinalderby zurück. Der SCL-Verteidiger hatte eigentlich so etwas wie einen Pass gespielt, es schien, als wollte er die Scheibe tief spielen, und offenbar überraschte er damit alle – auch Torhüter Simon Rytz, der die Scheibe doch tatsächlich passieren liess.

Dass Lukas Haas eine Minute später auch noch eine Strafe nahm, nährte die Hoffnungen nach dem 2:3 noch zusätzlich auf eine Rückkehr des SC Langenthal. Und als dann Vincenzo Küng an der blauen Linie die Gegner an sich band, entglitt Mathieu Maret im Rücken davon. Von Küng freigespielt, stand Maret dann völlig alleine vor Simon Rytz. In einer ähnlichen Situation war Maret in der 46. Minute gescheitert, in der 55. Minute aber glich er die Partie zum 3:3 aus. Wie schon am Mittwoch war zum Schluss des dritten Drittels plötzlich wieder alles offen.

Zuvor hatte nicht wirklich viel darauf hingedeutet. Während Langenthal im ersten Spiel fast alles im Griff gehabt hatte, schien dies nun Olten zu gelingen. Die Powermäuse profitierten davon, zweimal in Führung zu gehen, und spielten in der Defensive zugleich sehr souverän. Langenthal fehlte vor dem gegnerischen Tor lange Zeit die Durchschlagskraft und kam selten gefährlich vor Rytz. Neben Maret hätte wohl einzig Joey Benik (52.) mit einem Buebetrickli ein Tor erzielen können, was aber nicht gelang. Oltens Fogstad Vold hingegen nutzte auf der Gegenseite eine ähnlich kuriose Situation (48.) zum 1:3, als er auf der verlängerten Torlinie schoss und via Philip Wüthrichs Rücken sein erstes Playofftor erzielte.

Olten war aber schon im ersten Drittel vorne gelegen und deutete an, dass es sich nicht erneut vom SC Langenthal vorführen lassen wollte. Dario Kummer hatte zwar noch in der 18. Minute alleinstehend den ersten Rückstand ausgeglichen, auf das Tor vom grösstenteils starken Evgeni Chiriaev (22.) hatte der Gastgeber aber lange Zeit keine Antwort. Dion Knelsen hätte sogar in einem Alleinlauf (42.) wie schon am Mittwoch das Skore erhöhen können, diesmal scheiterte er aber an Philip Wüthrich, der mit dem Stock die Scheibe wegspedierte.

Um 22 Uhr war deshalb die zweite Verlängerung in Folge Tatsache – und diese hätte beinahe auch gleich geendet wie die erste. Nach einem Querpass von Mika Henauer, ebenfalls in der zweiten Minute der Verlängerung, kam Stefan Tschannen im Slot zu einem Direktschuss am entfernten Pfosten. Rytz aber reagierte rasch und parierte – und die Partie dauerte weiter. Und noch weiter, weil auch Philip Wüthrich auf der Gegenseite sich nicht bezwingen liess.

Insgesamt dauerte die Partie 105 Minuten, bis Mathieu Maret mit einem Blue-Line-Schuss für die Entscheidung sorgte und Langenthal ins Glück schoss. 2:0 führen die Berner nun in der Serie.