Deutlicher Sieg – Langenthal siegt bei Himelfarb-Comeback Langenthal hat beim 5:2-Sieg gegen La Chaux-de-Fonds zum dritten Mal in Folge gewonnen. Und kann bis auf weiteres auf einen Rückkehrer zählen. Daniel Gerber

Eric Himelfarb steht ab sofort wieder für Langenthal im Einsatz. Foto: Marcel Bieri

Ein alter Bekannter findet sich ab sofort wieder in den Reihen des SC Langenthal: Eric Himelfarb (37). Der inzwischen eingebürgerte Kanadier spielte diese wie auch letzte Saison für den EHC Basel, wo er in sieben Partien zehn Punkte erzielte. Beim MSL-Club ruht der Spielbetrieb derzeit pandemiebedingt.

Himelfarb war daher verfügbar. Der Ex-Biel- und Ex-SCL-Tigers-Angreifer läuft nun nach den Saisons 2009/10 und 2017/18 zum dritten Mal für die Oberaargauer auf. «Er bleibt bis auf weiteres bei uns», sagte Sportchef Kevin Schläpfer vor dem Heimspiel am Sonntag gegen La Chaux-de-Fonds. In den kommenden Tagen wird zudem bekannt, ob der pfeilschnelle US-Amerikaner Jack Walker weiter für den SCL antritt. Dessen Vertrag läuft Ende Monat aus.

«Es war schwer in den letzten Wochen: Wir trainierten zweimal pro Woche in Basel, dann wurde die Halle geschlossen, dann waren wir in Rheinfelden, wo aber die Anzahl Spieler auf dem Eis limitiert ist – aber unser Coach machte einen guten Job», blickte Himelfarb auf die letzten Wochen. «Doch jetzt hatten wir gar kein Eis mehr.» Mehrere Vereine hätten ihn kontaktiert. Der Entscheid für Langenthal war nicht besonders schwierig: «Ich war schon früher hier, ausserdem ist die Mannschaft gut klassiert», meinte er. «Es ist offen, wie es weitergeht, ob Basel noch spielt oder nicht, und hier sind junge Spieler an der U-20-WM, die zurückkehren werden.»

Wende in zehn Minuten

Das erste Drittel der Partie gegen La Chaux-de-Fonds verlief aus Langenthaler Sicht harzig. Früh gingen die Gäste in Führung, sie konnten diese trotz einem leichten Chancenplus des SCL (11:8 Schüsse) in die erste Drittelspause retten. «Im zweiten Drittel drehten wir auf», kommentierte Verteidiger Yves Müller die anschliessende Wende. «Wir mussten ein paar Dinge anpassen, spielten noch etwas einfacher und konnten dann von den Chancen profitieren.»

Innerhalb von weniger als zehn Minuten (26:28 bis 36:16) gelang dem Team von Trainer Jeff Campbell die Wende vom 0:1-Rückstand zur 4:1-Führung. Gleich drei der Treffer stammten von Verteidigern – und dies nicht etwa in Überzahlsituationen. Beim 1:1-Ausgleich traf Luca Christen aus der Nähe ins rechte, hohe Eck, und das dritte und vierte Tor erzielte Müller nach jeweils schnellen Kombinationen (mit jeweils zwei Sturmpartnern). «Es ist schön, wenn ich mit den Toren dem Team helfen kann, doch die Hauptsache ist der Sieg», meinte Müller. Die zwei Stürmertore gelangen Eero Elo jeweils in Überzahl (2:1 und 5:1).

Gegen La Chaux-de-Fonds holte der SCL nun seit 2198 Tagen in Heimspielen stets einen Punkt. Die letzte Heimniederlage ohne Zähler (0:4) gegen den HCC datiert vom 21. Dezember 2014. Zum 18. Mal in Serie konnte Langenthal somit auf eigenem Eis gegen die Neuenburger punkten.

Zweimal ins Wallis

Rund um den Jahreswechsel reist Langenthal zweimal ins Wallis. Am Dienstag, 29. Dezember, zum HC Sierre und am 2. Januar zum EHC Visp. Ursprünglich wäre am Dienstag ein Heimspiel gegen Ajoie angesetzt gewesen, dieses musste aber aufgrund von Corona-Fällen bei den Jurassiern verschoben werden, wodurch die Begegnung mit Sierre vorgezogen wurde.