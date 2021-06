1.-Liga-Fussball – Langenthal rutscht auf Platz 7 ab Die Oberaargauer verlieren gegen Biel 0:2. Topskorer Labinot Aziri wechselt nach Delsberg. Roland Jungi

Labinot Aziri (in gelb) verlässt den FC Langenthal. Foto: Manuel Zingg

Das letzte Spiel der 1.-Liga-Saison 2020/21 musste der FC Langenthal ohne zehn verletzte oder abwesende Spieler bestreiten. Die Oberaargauer wehrten sich gegen den Aufstiegsaspiranten Biel gut, verloren aber 0:2 und rutschten in der Schlussrangliste noch auf den siebten Platz ab.

Der FCL hätte zu Beginn auch in Führung gehen können. Nach wenigen Sekunden wurde einem Abseitstor von Heric die Anerkennung verweigert. In der zweiten Minute wurde nach einem Foul an Topskorer Labinot Aziri kein Penalty gegeben. Der zwölffache Saisontorschütze bestritt sein zweitletztes Spiel für Langenthal; er wechselt im Sommer zum Ligakonkurrenten Delsberg. «Wir hatten gute Möglichkeiten, um Tore zu schiessen», meinte er. «Besonders muss ich noch erwähnen, dass wir als Team aufgetreten sind.»

Nach der Szene im Strafraum aber hatte Biel rasch Vorteile. In der siebten Minute musste Torhüter Santos de Carvalho bei einem Schuss von Beyer alles in die Waagschale werfen, ehe Kasaj den Langenthaler Schlussmann zum 1:0 bezwang.

Der Rückstand hinterliess bei den Gastgebern jedoch keine Wirkung, obschon die Bieler ein hohes Pressing praktizierten. Nach 19 Minuten scheiterte Beyer erneute am Langenthaler Keeper. Nur wenig später fand Aziri in Biel-Goalie Grivot seinen Meister. Glück hatten die Langenthaler in der 44. Minute, als Fleury die Festigkeit des Langenthaler Tores prüfte.

Langenthals Bemühungen unbelohnt

Den Beginn des zweiten Durchgangs prägten die Gäste. Santos de Carvalho behändigte den Ball vor dem heranstürmenden Beyer. Im weiteren Verlauf schlichen sich viele Ballverluste bei den Langenthalern ein, welche die Gäste noch nicht zu nutzen wussten. Das Team von Trainer Willy Neuenschwander gab jedoch nie auf und verhinderte vorerst weitere Treffer der überlegenen Bieler. In der 89. Minute fiel dann doch noch das 2:0 für die Gäste durch Garcia.

Biel muss gewinnen

Für die Seeländer ist der Kampf um den Aufstieg in die Promotion League noch nicht beendet. Das Auswärtsspiel bei GC II wurde am letzten Mittwoch wegen eines Unwetters abgebrochen und wird am 30. Juni nachgeholt. Gewinnt Biel, steigt es neben YB II auf. Gelingt der Vollerfolg nicht, heisst der zweite Aufsteiger Wettswil-Bonstetten.

Auch für Langenthal ist die Saison noch nicht beendet. Am Samstag, 3. Juli trifft der FCL in der Cup-Qualifikation auf Chênois. Der Sieger steht in der 1. Hauptrunde.

