Dank Thermostat mit Sensor – Langenthal optimiert Beheizung öffentlicher Gebäude Die Stadt Langenthal will mehrere Schulen mit smarten Thermostaten ausrüsten. So soll der Energieverbrauch deutlich reduziert werden.

Unter anderem die Schule Kreuzfeld wird mit smarten Thermostaten ausgerüstet. (Archivbild) Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der Gemeinderat der Stadt Langenthal hat beschlossen neun öffentliche Gebäude mit smarten Thermostaten und Sensoren auszurüsten. Damit soll die Beheizung und Belüftung der Räume optimiert und der Energieverbrauch um 15 bis 30 Prozent reduziert werden.

Die neuen Geräte werden in den Schulzentren Elzmatte und Kreuzfeld sowie den Kindergärten Bäregg und Klus eingebaut, wie der Langenthaler Gemeinderat am Mittwoch mitteilte. So werde sichergestellt, dass Räume nur dann geheizt werden, wenn sie auch tatsächlich genutzt werden.

Die Investitionskosten von rund 80'000 Franken sollen voraussichtlich in weniger als zwei Jahren durch die Einsparung bei den Energiekosten amortisiert sein.

SDA/flo

