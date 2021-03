Playoff-Viertelfinal – Langenthal macht den zweiten Schritt Der SCL sichert sich verdientermassen den 2. Sieg gegen Thurgau. Die Oberaargauer gewinnen 5:3 und führen in der Serie 2:0. Leroy Ryser

Jubel aufseiten des SC Langenthal: Die Oberaargauer feiern den 2. Sieg im 2. Playoff-Spiel. Foto: Leroy Ryser

Spätestens am Freitag wurde klar, dass der SC Langenthal am Mittwochabend im ersten Spiel nicht seine beste Leistung gezeigt hatte. Langenthal war am Freitag angriffiger, machte stärker Druck auf das gegnerische Tor, war frech und aufsässig und kreierte so mehr Offensivzeit. Einziges Manko: Der SCL hatte Schwächephasen oder Fehler zu beklagen, welche die Thurgauer konsequent ausnutzten. In der 15. Minute beispielsweise tat sich für Patrick Spannring eine Lücke auf. Nach einem Querpass von Adrian Wetli stand er frei vor dem Gehäuse und erzielte das erste Thurgauer Tor in dieser Serie. In der 25. Minute fuhr der HCT gegen die Langenthaler einen cleveren Konter, bei dem Yves Müller und Luca Christen zu oft einen Schritt zu spät waren, bis letztlich Jan Mosimann für das 2:2 in dieser Partie sorgte. Und dennoch: Zur Spielhälfte schien die Partie zu Gunsten der Langenthaler entschieden.

Die starke Phase

Ein wenig Glück war beim verbesserten Auftritt von Gelb-Blau aber ebenfalls dabei – vor allem beim 1:1. Stefan Rüegsegger spielte die Scheibe mitten in ein Gewühl, sodass sie an drei oder gar vier Spielern vorbei auf den Stock von Eric Himelfarb prallte. Der Schweiz-Kanadier fackelte nicht lange, ganz im Gegenteil. Blitzschnell schoss er, beinahe ansatzlos, und versteckte die Scheibe im oberen Tordreieck. In der 24. Minute enteilte auch noch Robin Nyffeler, er erzielte das Führungstor. Der Huttwiler hatte dabei etwas Glück: Der alleingelassene Nicola Aeberhard fälschte den Puck via Innenpfosten zum 2:1 ins Tor ab.

Bald war der Druck der Langenthaler im Mitteldrittel dann zu gross. In der 27. Minute schoss Eero Elo in typischer Manier mit einem wuchtigen Direktschuss im Powerplay das 3:2, Dario Kummer erhöhte drei Minuten später auf 4:2, nachdem Topskorer Fabio Kläy bei seinem Zuspiel äusserst geschickt verzögert hatte. «Da kamen wir der Leistung nahe, die wir zeigen wollen», kommentierte später Eric Himelfarb die starke Phase im zweiten Abschnitt. Zack Torquato stellte im Schlussdrittel den Sieg sicher, indem er zum 5:3 traf.

Spiel 3 folgt am Sonntag in Langenthal.