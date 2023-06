Finanzieller Anschub – Langenthal greift SCL für den Neustart unter die Arme Die Stadt Langenthal übernimmt die Eismiete für den SCL – der Stadtrat unterstützte einen entsprechenden Kredit. Es fielen aber auch kritische Worte. Stephanie Jungo

Langenthals Marc Kämpf verabschiedet sich nach dem letzten Spiel des SCL in der Swiss League. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Eine neue Mannschaft. Eine neue Führungscrew. Der Entscheid zum Abstieg hat für den SC Langenthal tiefgreifende Konsequenzen. Darauf wies Gemeinderat Markus Gfeller (FDP) an der Sitzung des Stadtrats am Montag hin. Damit der Umbau des Teams glückt, will die Stadt dem SCL mit einer Anschubfinanzierung unter die Arme greifen.