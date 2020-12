Auswärtssieg des SCL – Langenthal gewinnt auch in Kloten Der SC Langenthal hat Kloten im Spitzenkampf 6:3 bezwungen, Vincenzo Küng erzielte drei Treffer. Fabio Haller kam im Tor erstmals zum Einsatz. Daniel Gerber

Hans Pienitz (Langenthal, rechts) stoppt den Klotener Marc Marchon. Foto: Leo Wyden



Der SC Langenthal musste am Mittwoch bereits seinen vierten Torhüter innerhalb von acht Spielen einsetzen – und in keinem Fall erfolgte der Wechsel, um entweder mitten im Spiel ein Zeichen zu setzen oder einem Keeper eine wohlverdiente Pause zu gönnen.

Im Gegenteil: Am 15. November schied Standardgoalie Pascal Caminada gegen die GCK Lions in der 52. Minute verletzt aus. U-20-Nationaltorhüter und Langenthals Nummer 2 Andri Henauer sprang ein und gewann die nächsten fünf Spiele mit dem SCL (darunter ein Shutout gegen die EVZ Academy). Wann Caminada zurückkehrt, ist noch offen.

Dann aber musste Henauer nach einem unglücklichen Zusammenprall im Cup-Fight gegen die ZSC Lions am Montag für das letzte Drittel seinen Posten räumen. Nick Imhof, Torhüter Nummer drei in der SCL-Hierarchie, sprang ein, während bei Henauer eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde und er im besten Fall am 6. Dezember ins Trainingscamp der U-20-Auswahl einrücken kann.

Klotener Wurzeln

Der SCL musste handeln, weil ausser dem 18-jährigen Imhof kein weiterer Tormann mehr zur Verfügung stand. Fabio Haller (28) vom MSL-Club Basel steht vorerst zwischen den SCL-Pfosten. In der vergangenen Saison gehörte er zu den besten Torhütern in der dritthöchsten Liga.

Haller debütierte gegen seinen Jugendverein; er durchlief die Nachwuchsstufen bei Kloten, ehe er für Ajoie, Winterthur, Thurgau und die EVZ Academy in der Swiss League spielte und dreimal für den EVZ in der National League antrat. «Als ich den Anruf erhielt, musste ich nicht zweimal überlegen», sagte der neue SCL-Goalie. «Weil bei uns die Saison unterbrochen ist, nahm ich diese Herausforderung gerne an. Es ist super, dass es mit einem Sieg aufgegangen ist. Aber es steckt immer eine Teamleistung dahinter, die Kameraden blockten die Schüsse.»

Walkers und Küngs Treffer

Der Spitzenkampf verlief ausgeglichen. Bis zum Mitteldrittel wechselte die Führung zweimal, ehe Jack Walker den Gegnern entweichen konnte und seinen Sturmlauf zum 4:2 abschloss. Und als es noch einmal eng wurde, erzielte Vincenzo Küng seinen dritten Treffer, nach einem Abpraller von Kloten-Keeper Dominic Nyffeler. Die ganz grosse Gala zeigten die beiden Clubs indes nicht. Langenthal brauchte dies nicht weiter zu stören, in der Meisterschaft feierten die Oberaargauer den sechsten Sieg in Folge.

Nach dem Duell mit dem EHC Kloten reist der SC Langenthal am Samstag erneut in den Kanton Zürich, zum Kräftemessen mit den GCK Lions, dem letzten Gegner, der den SCL in der Meisterschaft bezwingen konnte. Am 15. November war das, als die Lions im Penaltyschiessen 3:2 gewannen. Es war die einzige Niederlage in der Swiss League seit Mitte Oktober.