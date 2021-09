Der SCL verliert erstmals – Langenthal gelingt im Derby kein einziges Tor Die Oberaargauer sind nicht länger Leader der Swiss League. Sie verlieren das Heimspiel gegen Olten 0:2. Eero Elos Absenz wird deutlich. Leroy Ryser

Zu oft mussten die Langenthaler ihr Tor verteidigen. Foto: Leroy Ryser

Ein Tor in etwas mehr als 59 Minuten – was im Eishockey nur selten entsteht und im Fussball ein typisches, ja alltägliches Resultat ist, war am Samstag zwischen dem SC Langnethal und dem EHC Olten der Grund für ein hochspannendes Derby. Bereits früh lagen die Vorteile aufseiten der Gäste, weil diese in der 5. Minute durch Dominic Forget in Führung hatten gehen können. Einmal passte die Zuteilung in der Defensive nicht so ganz, eine Lücke tat sich auf, und irgendwie rutschte die Scheibe in einem Gewühl vor Pascal Caminada über die Linie. Wahrlich war diese Führung aber verdient. Olten schien (zu) oft im ersten Drittel einen Schritt schneller, weshalb auch Jeff Campbell nach der Partie konstatierte: «Im ersten Drittel waren wir nicht so richtig gut im Spiel.» Aber, so der Trainer weiter, man habe gekämpft. Und ebendieser Kampf führte nachher zu einer engen, interessanten Partie, die durch 2119 Zuschauer lautstark umrahmt wurde.