Corona zum Trotz – Langenthal führt die Stärne-Wiehnacht durch Die Stadtvereinigung will ein Zeichen setzen und führt die dreitägige Stärne-Wiehnacht durch. Wegen Corona aber in einem reduzierten Rahmen.

An der diesjährigen Stärne-Wiehnacht werden weniger Holzhüsli aufgestellt werden können als noch 2018. Foto: Marcel Bieri

Der Entscheid war mit Spannung erwartet worden: Findet die Stärne-Wiehnacht in Langenthal vom 10. bis 12. Dezember statt? Vor allem deshalb, weil andere Orte auf die Durchführung ihrer Adventsmärkte aufgrund der Corona-Bestimmungen verzichten.

An ihrer Hauptversammlung beschlossen die Mitglieder der Stadtvereinigung Langenthal (SVL) nun, an der Austragung des beliebten Markts festzuhalten. Es sei wichtig, in dieser Zeit ein Zeichen gegen den Trend, grössere Anlässe abzusagen, zu setzen, war der einstimmige Tenor.

SVL-Präsident Peter Frei machte aber klar, dass man mit einer kleineren Ausgabe rechnen müsse. Bei vielen Ausstellern spüre man nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung. Und aufgrund des umfangreichen Schutzkonzeptes könne man nur eine beschränkte Anzahl der Wiehnachts-Hüsli aufstellen.

Eine weitere Änderung wird sein, dass der Verpflegungsbereich vom eigentlichen Markt abgetrennt werden muss. Noch seien Details mit der Stadt zu besprechen, sagte Peter Frei. Aber die Food-Zone sei auf dem Däster-Platz vorgesehen. Dort gelte die Zertifikatspflicht. (hus/pd)

hus/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.