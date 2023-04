Oberaargauer Hauptort in Rücklage – Langenthal erwacht nach goldenen Zeiten in der Realität Ist Langenthal auf Talfahrt? Im einst stolzen Industriezentrum häufen sich die Krisensignale. Forschungsreise in eine Kleinstadt auf Formsuche. Stefan von Bergen , Marcel Bieri

Das Herz der geschäftigen Kaufmanns- und Gewerbestadt Langenthal: Das majestätische Choufhüsi und die Marktgasse. Foto: Marcel Bieri

Rund um die Eishalle Schoren herrscht leise Tristesse. Das Eis ist abgetaut. Die Saison des SC Langenthal, einst ein Spitzenteam in der Swiss League, ist vorzeitig zu Ende gegangen. Am idyllischen Waldrand beugen sich Baumkronen über die sanierungsbedürftige Halle, als scheinen sie diese verschönern zu wollen. Der Rollladen des Food-Stands ist heruntergelassen. «Aues füre Derbysieg – Scheiss Olten» ist daneben an die Wand gesprayt.