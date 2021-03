Sieg beim HC Thurgau – Langenthal erkämpft sich ersten Matchpuck Der SC Langenthal ist in der Viertelfinalserie gegen den HC Thurgau wieder auf Kurs. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewannen die Oberaargauer 2:1. Daniel Gerber

Marc Kämpf (SCL, in gelb) versucht sich vor dem Tor zu behaupten. Foto: Leroy Ryser

3:6 Schüsse aus Sicht des SC Langenthal nach dem Startdrittel – der Swiss-League-Meister von 2019 fand den Tritt im vierten Playoff-Viertelfinal beim HC Thurgau im ersten Abschnitt gar nicht. Die Oberaargauer wurden ihrer Favoritenrolle erst gar nicht gerecht, das Momentum drohte auf die Seite der Ostschweizer zu kippen.

HCT-Stürmer Jan Mosimann schoss die Heimmannschaft kurz vor der Pause in Führung. Nach der 2:3-Niederlage in Spiel drei ein wenig verheissungsvoller Auftakt.

Immerhin drohte ein möglicher 2:2-Ausgleich in der Serie, was an den SCL-Meistertitel im Jahr 2012 erinnert hätte. Damals lag Lausanne im Final der damaligen National League B als haushoher Favorit mit 2:0-Siegen gegen den SCL vorne, ehe dieser viermal in Serie gewann und unter der Führung des Trainergespanns Heinz Ehlers und Olivier Horak Sport-Geschichte schrieb. Sollte Langenthal nun knapp ein Jahrzehnt später als das favorisierte Team nach einem 2:0-Serienvorsprung in Schräglage geraten?

Die Oberaargauer fanden nicht wie in den ersten drei Spielen rasch in die Partie und zu einer Führung (in Spiel 1 und 3) oder zumindest einem Ausgleichstor (in Spiel 2) in den ersten 20 Minuten. Durch zermürbende Abwehrarbeit verstrickte der HC Thurgau die Mannschaft von Trainer Jeff Campbell in eine enge Partie. «Der Start war schwer, aber wir kamen immer besser ins Spiel», bilanzierte SCL-Stürmer Dario Kummer.

SCL mit Steigerung

Im dritten Spiel konnte sich der HC Thurgau nach einem Rückstand durchsetzen, den gleichen Weg schlug der SCL nun gestern ein, wie bereits in der zweiten Begegnung, als der HCT zunächst in Führung gegangen war und Langenthal zuletzt mit 5:3-Toren triumphierte.

Während in den ersten Minuten im Mittelabschnitt ein Zwei-Tore-Vorsprung für die Thurgauer noch möglich war, fanden die Gäste zusehends besser in die Partie. Auch wenn es noch bis zur 37. Minute dauerte, ehe der 1:1-Ausgleich fiel, durch einen harten Schuss im Powerplay von Eero Elo aus mittlerer Distanz. Und kurz nach Beginn des dritten Drittels war die Wende geschafft. Die Scheibe konnte im Angriffsdrittel gehalten werden, Dario Kummer brach über die linke Seite durch und erwischte Thurgau-Keeper Nicola Aeberhard zur 2:1-Führung für Langenthal.

Weitere Tore fielen nicht mehr. Die letzten vier Minuten verteidigte der SCL die Führung fast permanent in Unterzahl. Zunächst wegen einer Strafe und anschliessend weil HCT-Coach Stephan Mair Goalie Aeberhard zugunsten eines sechsten Feldspielers auf die Bank beorderte.

Letztlich vergeblich, Langenthal konnte den Sieg ins Trockene bringen und am Donnerstag kann die Serie im eigenen Stadion entschieden werden. «Wir sind immer noch voll in der Serie, diese ist erst vorbei, wenn man den vierten Sieg geholt hat», meinte Dario Kummer. «Wir müssen uns voll konzentrieren und nicht an das Serien-Ende denken, sondern nur an den nächsten Einsatz.»

Wahrscheinlich Ajoie

Im Halbfinal wäre der Gegner wahrscheinlich Ajoie. Die Jurassier haben sich mit 4:0 Siegen gegen Visp für die Halbfinals qualifiziert und würden die Serie gegen Langenthal zu Hause eröffnen. Nicht auf Ajoie treffen würden die Oberaargauer nur dann, wenn La Chaux-de-Fonds gegen Qualifikationssieger Kloten noch eine Wende schafft. Die Zürcher führen in ihrem Viertelfinal 3:1.