Transformation des Wuhrareals – Langenthal erhält bald eine neue Markthalle Der Umbau ist fast abgeschlossen, im August wird das frühere Fabrikgebäude als Grüne Halle eröffnet. Im Zentrum stehen soll die Ernährung. Julian Perrenoud

Frische Gesichter für eine alte Halle: Raphael Blatt, Frischpunkt (links), Stephan Weber und Karin Habegger, Stiftung WBM (linker Türrahmen), sowie Meret Gurtner, Leiterin Verkauf, und Gastronom Vagner Aguiar (rechter Türrahmen). Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen der WBM. Fotos: Christian Pfander

In knapp drei Monaten ist es so weit: Am 19. und am 20. August sollen erstmals die Tore der Grünen Halle aufgestossen werden. So heisst nun das geschichtsträchtige und sanierte frühere Ruckstuhl-Gebäude. Vorbei sind damit die Tage, an denen die Räume mitten im Stadtzentrum von Langenthal vor sich hin darbten und Verputz von den Wänden bröckelte.