Egle trifft eine Sekunde vor Ende – Langenthal dreht die Partie in den letzten zwei Minuten Der SC Langenthal wendet im Heimspiel gegen den EHC Visp das Spiel in extremis: Haralds Egle sorgt mit Last-Second-Tor für den 4:3-Sieg. Leroy Ryser

Mit «Buebetrickli» zum Anschlusstreffer: Haralds Egle (l.) trifft. Foto: Marcel Bieri

In der 35. Minute des Spiels am Dienstagabend zwischen dem SC Langenthal und dem EHC Visp sorgt ­Haralds Egle für einen ersten ­Höhepunkt. Der Lette kommt mit viel Tempo an die Scheibe, täuscht direkt vor dem Tor einen Schuss am nahen Pfosten an und umkurvt dann das gegnerische Gehäuse. Ein «Buebetrickli» wie aus dem Lehrbuch – und ein wichtiges noch dazu. Egle erzielt in diesem Moment nämlich das 2:3, das die Hoffnungen auf eine Rückkehr des SCL nährt.

Dass Langenthal zu diesem Zeitpunkt in Rückstand liegt, ist nicht per se auf eine schwache Leistung zurückzuführen. Die Oberaargauer können mit den stark besetzten und schnell spielenden Vispern mithalten, haben aber phasenweise Mühe. Bereits ganz zu Beginn setzen die Oberwalliser ein hohes Tempo an und schnüren das Heimteam in dessen Drittel ein. Das 1:0, erzielt von Raphael Kuonen mit einem Direktschuss aus dem Slot, ist das Resultat daraus.

Langenthals Goalie Damian Stettler (r.) – hier im Duell mit Visps Dominic Forget – hatte einiges zu tun. Foto: Marcel Bieri

Im Mitteldrittel zieht der EHCV-Block trotz numerischem Gleichstand dreimal (!) allein auf Damian Stettler los. Das Chancenplus liegt zweifellos aufseiten der Walliser. Dominic Forget (26.) und Andy Furrer (28) scheitern an Stettler, aber Raphael Kuonen erzielt das 3:1. Die Tore zum 1:1 von Langenthals Vincenzo Küng und zum 2:1 von Visps Daniel ­Eigenmann fielen derweil beide in Überzahl.

SCL hielt Stand

Den Rückstand vor Augen, versucht sich der SCL zurückzukämpfen. Visp agiert lange clever, versucht die Scheibe im Drittel des SC Langenthal zu halten und schliesst zugleich defensiv die Räume gut. Zuletzt beendet der SCL die Partie aber mit einem lauten Knall. 108 Sekunden vor Schluss trifft Dario Kummer in Überzahl zum Ausgleich, eine Sekunde vor Schluss doppelt Haralds Egle nach und erzielt das 4:3-Siegtor.

«Ich glaube, dass wir uns durchkämpften und standhielten – obwohl sie phasenweise stark drückten –, war entscheidend. Danach konnten wir das Spiel drehen», erklärt Haralds Egle. Beim entscheidenden Moment an diesem Abend fängt er 8 Sekunden vor dem Treffer eine Scheibe in der Offensive ab und dribbelt sich durch. «Ich habe gesehen, dass es ziemlich voll ist vor dem Tor. Also habe ich mich entschieden, da einfach reinzufahren», sagt Egle und lacht.

Sie können am Ende jubeln: Haralds Egle (l.) und Vincenzo Küng. Foto: Marcel Bieri

Auf die Frage, ob er in diesem Moment auch etwas Glück hatte, wurde sein Lachen noch breiter. «Das Glück kommt denen zu­gute, die hart arbeiten. Und wir haben wirklich hart gearbeitet.» Ein wichtiger Teil zum Sieg hätten indes auch die Fans beige­tragen, erklärt der SCL-Topscorer. «Die Arena war heute unglaublich laut. Sie haben uns das gewisse Etwas noch gegeben, um zu gewinnen.»

Langenthal kann im Hinblick auf das nächste Wochenende mit noch mehr Selbstvertrauen zum Tabellenführer Olten reisen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.