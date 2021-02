Ab nächster Saison im Emmental – Langenegger, Loosli und Zryd neu bei den SCL Tigers In Langnau schreitet die Kaderplanung voran: Miro Zryd, Michael Loosli und Livio Langenegger spielen ab nächster Saison für die Tigers. Trainer der U15-Mannschaft wird ein alter Bekannter.

Livio Langenegger (links) stösst aus Zug zu den Tigers, Michael Loosli (Mitte) kommt von den Rapperswil-Jona Lakers und Miro Zryd (rechts) spielt aktuell beim SC Bern. Fotos: Keystone & Freshfocus

Verteidiger Miro Zryd verliess 2018 die Tigers für zwei Jahre Richtung Zug und spielt in der aktuellen Saison beim SC Bern. Nun hat sich der 26-Jährige dazu entschieden, zurück zu den SCL Tigers zu wechseln. Er unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre.

Die beiden Stürmer Michael Loosli (1 Jahr plus Option) und Livio Langenegger (2 Jahre) werden ebenfalls ab der kommenden Saison für die Tigers auflaufen. Auch für Michael Loosli, der derzeit für die SC Rapperswil-Jona Lakers stürmt, ist es eine Rückkehr ins Emmental. Der 26-Jährige durchlief die Nachwuchsabteilungen von Brandis, Langnau und Bern. Livio Langenegger stammt aus der Nachwuchsabteilung von Zug und debütierte vergangene Saison im Fanionteam.

Seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat Verteidiger Anthony Huguenin. Er kommt in der laufenden Meisterschaft auf 13 Skorerpunkte (5 Tore und 8 Assists) und ist damit produktivster Verteidiger der Tigers.

Rochade bei den Nachwuchstrainern

Jörg Reber, amtierender U15-Trainer und Leiter Sport, langjähriger Verteidiger der SCL Tigers und ehemaliger Sportchef, wird neu U20-Elit Headcoach.

Der Ur-Langnauer Steve Hirschi übernimmt ab der kommenden Saison von Reber die U15-Mannschaft. Für Steve Hirschi ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 39-Jährige blickt auf eine eindrückliche Karriere zurück: 19 Jahre National League (fünf Saisons mit Langnau und 14 Meisterschaften mit Lugano), eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Turin 2006 und vier A-Weltmeisterschaften.

Gross geworden ist Hirschi bei den Jungtigern und debütierte bei Langnau in der NLA. 2003 zog es Hirschi nach fünf Jahren bei den Tigers ins Tessin, wo er den HC Lugano unter anderem auch als Captain anführte. Nach seiner aktiven Karriere sammelte Hirschi in den letzten vier Jahren im Nachwuchs von Lugano Erfahrungen als Headcoach auf den Stufen U13 und U15.



Mit der Rückkehr von Steve Hirschi sind nun bei den Young Tigers in den entscheidenden Positionen erstmals alles «ehemalige Tiger» engagiert. Samuel Balmer (U17), Martin Gerber (U13) und Pascal Wüthrich (Hockeyschule, U9-U11) bleiben den SCL Young Tigers weiterhin in ihren bisherigen Funktionen erhalten.

chh/pd