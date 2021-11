Raumplanungsamt in der Kritik – Lange Wartefristen erzürnen viele Landgemeinden Vor Jahresfrist versprach Regierungsrätin Evi Allemann Abhilfe gegen verschleppte Genehmigungen. Gemeinden und Bauherren warten weiter. So in Rüegsau. Stefan von Bergen

Seit über einem Jahr wartet die Gemeinde Rüegsau auf die Genehmigung einer Gewerbezone in der Unterwintersei. Foto: Raphael Moser

Mitte Oktober riss dem Gemeinderat im emmentalischen Rüegsau der Geduldsfaden. Über ein Jahr warte man nun schon auf die Genehmigung der Überbauung Unterwintersei, schrieb er in einem geharnischten Brief an Daniel Wachter, den Vorsteher des kantonalen Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Der Gemeinderat schildert darin die seit April 2020 andauernde Leidensgeschichte des geplanten Gewerbegebiets. Und bittet dringend, den «unzumutbar verzögerten Genehmigungsprozess» nun abzuschliessen.

Eine Kopie des Briefs ging auch an die zuständige Regierungsrätin Evi Allemann (SP), Regierungsrat und Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) sowie an alle Emmentaler Grossrätinnen und Grossräte.